За выгруз мусора в Актау оштрафовали мужчину

По информации городского акимата, мужчину во время выгрузки строительных отходов в 17 микрорайоне застали на месте специалисты городского отдела архитектуры и строительства вместе с полицейскими.На нарушителя составлен протокол по по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства).Строительные отходы, как пояснили в акимате, необходимо отвозить на специальный полигон.Наказание по статье 505 КоАП РК предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.