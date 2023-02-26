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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:16

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На сколько подорожало молоко в Мангистау

Молоко в среднем по стране подорожало на 33 процента.

Фото из доступных источников
По информации проекта по мониторингу экономики Казахстана, заметнее всего за год выросли цены на пастеризованное молоко - от 3,2 процента до 4 процентов жирности - на 31,2 процента.

Сливки подорожали на 30 процентов, а пастеризованное молоко 2,5 процента жирности выросло в цене на 28,8 процента за год.

В разрезе регионов по итогам января 2023 года годовой рост цен на пастеризованное молоко 2,5 процента жирности варьировался от 14,1 процента в Актюбинской до 42,1 процента в Улытауской области.

Существенный рост цен также наблюдался в Костанайской (на 38,2 процента) и Алматинской (на 36,2 процента) областях. Самое серьезное удорожание пастеризованного молока - от 3,2 процента до 4 процентов жирности было отмечено в Алматы (на 43,5 процента за год), Северо-Казахстанской (на 43,3 процента) и Жетысуской (на 36,2 процента) областях.

Наименьший рост цен зафиксировали в Актюбинской области - на 5,9 процента за год. Сливки существеннее всего подорожали в Атырауской области (сразу на 57,8 процента), а в Мангистауской области наблюдался рост цен почти в 1,5 раза.

На сколько подорожало молоко в Мангистау



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