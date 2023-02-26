«Рожки да ножки»: детскую площадку просят привести в порядок в Актау

- Я помню эту площадку, когда еще мы были детьми. Обидно за качели, одни сорвали, вторые вообще куда-то утащили. Хорошо, что хотя бы сохранилась горка, на ней только и катаем детей. А так уже давно бы пора привести площадку в порядок. Ее как построили в советское время, так больше никто ею и не занимался, - говорит многодетная мама Маржан.

Родителям с детьми приходится играть на единственной площадке за домом №31 в 11 микрорайоне, так как поблизости их больше нет.Качели, по словам жителей, уже больше 15 лет не функционируют. Кстати, одна из них, причем с громоздкой опорой, была «вырвана с корнем» и исчезла.Карусель с рулем, как утверждают люди, уже давно пришла в негодность.От песочницы не осталось ничего.Детям остается только кататься на горке, которая тут еще с советских времен.В городском акимате сообщили, что работы начнутся как только будет определена подрядная организация.