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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 505

Жестко дразнили собаку: поведение мужчин задело хозяйку животного в пригороде Актау

Действия молодых людей попали на камеру наблюдения.

Кадр видео
По словам жительницы жилого массива «Болашак» в селе Атамекен, 25 февраля молодые люди на автомобиле Mercedes-Benz припарковались у соседнего дома, где посещали поминки.

Подойдя к воротам, начали дразнить собаку. Животное, в свою очередь, лаяло и кидалось на них, защищая свою территорию. Они пытались ее ударить руками и ногами, тем самым еще больше раздражая животное.

Так продолжалось некоторое время, пока им не надоело. Собака в результате такого нападения не пострадала.

Услышав непрерывный лай, владелица собаки вышла на улицу. Молодые люди начали отнекиваться. После того как она показала им запись с камер наблюдения, они не признали себя на видео, лишь посмеялись и уехали.

- Вот так вот приезжают почтить память покойного, на садака, но, видимо, это очень скучное мероприятие для них. Спокойно им не стоится, вот и решили позлить мою собаку. Кто вообще выдал права садиться за руль такому отморозку? Такой тупости я в жизни не встречала. Камера все время пищит, имеются таблички. Они то ли дураки, то ли слабовидящие. И это наша молодежь. Потом они и жалуются. Как на них не кидаться, если у них самих животный инстинкт. Собака защищала свою территорию, - говорит владелица четвероногого.


Ее питомец, как отметила женщина, вакцинирован и чипирован. Собаке уже три года, она является смесью алабая и стаффорда.




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Комментарии ( 1 )

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