Израильская компания планирует организовать поставку опреснительного оборудования в Мангистау для производства воды

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По данным пресс-службы ведомства, Посол Казахстана Сатыбалды Буршаков посетил израильскую компанию IDE Technologies, которая является одним из мировых лидеров в области решений по очистке воды.
На встрече вице-президент IDE Technologies Михаел Трэмер ознакомил казахстанского дипломата с возможностями компании по проектированию, строительству и эксплуатации установок опреснения воды и промышленных водоочистных сооружений.
Сатыбалды Буршаков, указав на актуальность обеспечения жителей качественной питьевой водой, отметил имеющийся значимый потенциал сотрудничества в этой сфере. Он подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает ключевое значение проектам по модернизации опреснительных предприятий Мангистауской области с внедрением современных технологий.
В продолжении состоявшихся переговоров был организован визит в Израиль делегации ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат». На встрече с руководством IDE Technologies стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере технологий опреснения морской воды, а также обменялись опытом по эксплуатации опреснительных установок.
Заместитель генерального директора ТОО «МАЭК» Аян Уйкекбаев отметил положительный опыт эксплуатации ранее приобретенных опреснительных установок израильской компании.
Справка: В 2007 году IDE Technologies ввели в эксплуатацию на территории ТОО «МАЭК» две опреснительные установки мощностью 12 тысяч м3/сутки.
- Израильская компания выразила намерение организовать поставку опреснительного оборудования мощностью 24 тысяч м3/сутки питьевой воды для нужд населения по проекту Акимата Мангистауской области. Казахстанская делегация ознакомилась с производством опреснительного комплекса IDE Technologies в городе Хадера, работающего по технологии обратного осмоса, - сообщили в посольстве.
На встрече вице-президент IDE Technologies Михаел Трэмер ознакомил казахстанского дипломата с возможностями компании по проектированию, строительству и эксплуатации установок опреснения воды и промышленных водоочистных сооружений.
Сатыбалды Буршаков, указав на актуальность обеспечения жителей качественной питьевой водой, отметил имеющийся значимый потенциал сотрудничества в этой сфере. Он подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает ключевое значение проектам по модернизации опреснительных предприятий Мангистауской области с внедрением современных технологий.
В продолжении состоявшихся переговоров был организован визит в Израиль делегации ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат». На встрече с руководством IDE Technologies стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере технологий опреснения морской воды, а также обменялись опытом по эксплуатации опреснительных установок.
Заместитель генерального директора ТОО «МАЭК» Аян Уйкекбаев отметил положительный опыт эксплуатации ранее приобретенных опреснительных установок израильской компании.
Справка: В 2007 году IDE Technologies ввели в эксплуатацию на территории ТОО «МАЭК» две опреснительные установки мощностью 12 тысяч м3/сутки.
- Израильская компания выразила намерение организовать поставку опреснительного оборудования мощностью 24 тысяч м3/сутки питьевой воды для нужд населения по проекту Акимата Мангистауской области. Казахстанская делегация ознакомилась с производством опреснительного комплекса IDE Technologies в городе Хадера, работающего по технологии обратного осмоса, - сообщили в посольстве.
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