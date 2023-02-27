В Мангистау пройдет прямой эфир по проблемным вопросам в сфере ЖКХ: жители смогут задать вопросы

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области проведут общественный прием потребителей. Каждый житель области сможет задать интересующие вопросы в комментариях в прямом эфире и получить ответы.
- Приглашаем жителей Мангистауской области принять участие в прямом эфире по проблемным вопросам коммунальных услуг. Каждый житель сможет получить разъяснение своих прав, как потребитель, и получить ответы на все интересующие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - отметили в департаменте.
Прием потребителей в онлайн-режиме состоится 7 марта 2023 года с 14:00 до 15:00 часов на странице департамента в Facebook.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(7292) 43-84-11.
- Приглашаем жителей Мангистауской области принять участие в прямом эфире по проблемным вопросам коммунальных услуг. Каждый житель сможет получить разъяснение своих прав, как потребитель, и получить ответы на все интересующие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - отметили в департаменте.
Прием потребителей в онлайн-режиме состоится 7 марта 2023 года с 14:00 до 15:00 часов на странице департамента в Facebook.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(7292) 43-84-11.
Оставьте свой комментарий первым.