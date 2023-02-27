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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:41

Просмотров: 445

В Мангистау пройдет прямой эфир по проблемным вопросам в сфере ЖКХ: жители смогут задать вопросы

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области приглашает жителей региона принять участие в прямом эфире по проблемным вопросам коммунальных услуг. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области проведут общественный прием потребителей. Каждый житель области сможет задать интересующие вопросы в комментариях в прямом эфире и получить ответы.

- Приглашаем жителей Мангистауской области принять участие в прямом эфире по проблемным вопросам коммунальных услуг. Каждый житель сможет получить разъяснение своих прав, как потребитель, и получить ответы на все интересующие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - отметили в департаменте.

Прием потребителей в онлайн-режиме состоится 7 марта 2023 года с 14:00 до 15:00 часов на странице департамента в Facebook.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(7292) 43-84-11.



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