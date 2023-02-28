Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Февраля
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.14 KZT
  • €1 = 473.8 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 385

В Мангистау до конца года планируют запустить 120 новых автобусов

Новые автобусы будут переданы в Актау, в районы, кроме того появится новый маршрут «Актау-Мунайлы». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
На актауских городских маршрутах №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 будут обновлены 70 автобусов, на межрайонных маршрутах №107, «Актау-Батыр 2-Актау» - 20 автобусов.

Кроме того, планируется запустить 10 автобусов по направлениям «Актау-Жетыбай», «Актау-Курык», «Актау-Таучик». В Мунайлинском направлении будут курсировать 20 новых автобусов: «Мангистау-Кызылтобе-Мангистау», «Мангистау-Батыр-Мангистау», «Мангистау-Баянды-Мангистау».

- С актауского городского и межрайонного маршрута №107 освободятся 48 дизельных автобусов, которые будут распределены по Бейнеускому внутрирайонному, Жанаозенскому городскому и межрайонному маршрутам, - сказал Адайбек Калиев.

Бейнеуские межрайонные маршруты №2, №3, №4, №5, №7 будут обслуживать 20 автобусы марки «Ankai», Жанаозенским городским маршрутам №3, №5, №9, №11, №12 предоставлены 18 автобусов марки «Yutong», межрайонные маршруты «Актау-Акшукур», «Актау – С. Шапагатов» обслуживают 10 автобусов «Ankai».

- Для финансирования проекта из местного бюджета будет произведен аванс в размере 20% от общей стоимости автобусов, - сказал Адайбек Калиев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
divannyexpert (Посетители) Сегодня, 14:05
главное чтобы были чистые а не грязные
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика