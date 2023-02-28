В Мангистау до конца года планируют запустить 120 новых автобусов

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

На актауских городских маршрутах №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 будут обновлены 70 автобусов, на межрайонных маршрутах №107, «Актау-Батыр 2-Актау» - 20 автобусов.



Кроме того, планируется запустить 10 автобусов по направлениям «Актау-Жетыбай», «Актау-Курык», «Актау-Таучик». В Мунайлинском направлении будут курсировать 20 новых автобусов: «Мангистау-Кызылтобе-Мангистау», «Мангистау-Батыр-Мангистау», «Мангистау-Баянды-Мангистау».



- С актауского городского и межрайонного маршрута №107 освободятся 48 дизельных автобусов, которые будут распределены по Бейнеускому внутрирайонному, Жанаозенскому городскому и межрайонному маршрутам, - сказал Адайбек Калиев.



Бейнеуские межрайонные маршруты №2, №3, №4, №5, №7 будут обслуживать 20 автобусы марки «Ankai», Жанаозенским городским маршрутам №3, №5, №9, №11, №12 предоставлены 18 автобусов марки «Yutong», межрайонные маршруты «Актау-Акшукур», «Актау – С. Шапагатов» обслуживают 10 автобусов «Ankai».



- Для финансирования проекта из местного бюджета будет произведен аванс в размере 20% от общей стоимости автобусов, - сказал Адайбек Калиев.