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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 690

Санэпидемиологи проверили воду в Актау: несоответствий не выявлено

В регионе провели внеплановые санитарные обследования в коммунальных объектах, а также были отобраны пробы морской воды из открытых водоёмов первой и второй категорий. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Асылбек Шаров, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта kazpravda.kz
В коммунальных объектах Мангистау провели 38 внеплановых проверок. Как отметил Асылбек Шаров, 15 из них организовали на водных объектах, 13 – в социально-бытовых объектах и десять – по представлению прокуратуры области.

- В ходе выявленных по итогам проверок санитарных нарушений наложено 11 штрафов и выдано 46 санитарных предписаний по устранению правонарушений. Пробы питьевой воды с коммунальных объектов были взяты на исследование в микробиологические, санитарно - химические, вирусологические, паразитологические и радиологические лаборатории Мангистауского филиала Национального центра экспертизы, - рассказал Асылбек Шаров.

Он также отметил, что областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля регулярно проверяет качество питьевой воды. В том числе взяты на контроль подземные источники, обеспечивающие питьевой водой населённые пункты.

- Содержание соли в таких подземных источниках воды отличается высокой концентрацией. Кроме того, 50 процентов жителей пользуются опресненной водой производства ТОО «МАЭК», 12 процентов - подземными источниками воды и более 30 процентов – волжской водой, поступающей по водопроводам «Астрахань-Мангышлак». Были отобраны пробы морской воды из открытых водоёмов первой и второй категорий. В результате проб несоответствий не выявлено, - подчеркнул Асылбек Шаров.

Жители области в случае жалоб на деятельность коммунальных объектов могут обратиться по телефонным номерам: 8 (7292) 50-19-09, 50-14-29.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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  • ЛШП
 Vladik (Посетители) Сегодня, 17:44
Нет, ну а как ещё?

Представим что санэпидем, вдруг, решит сказать как есть! И???

Менять все трубы и реконструировать МАЭК? А на что? Все откаты давно превращены уже в лексусы (которые кстати уже скоро нужно менять на новые) и в квартиры в гринпарках, да в дома там, где их быть не должно. Деняк нет!
 
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  • ЛШП
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 Кари (Посетители) Сегодня, 16:49
Жёлтая питьевая вода это норма shock ???????
 
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  • Кари
  • ЛШП
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:32
Ржавчина не входит в перечень недопустимых компонентов?
 
 

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