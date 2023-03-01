Санэпидемиологи проверили воду в Актау: несоответствий не выявлено

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В коммунальных объектах Мангистау провели 38 внеплановых проверок. Как отметил Асылбек Шаров, 15 из них организовали на водных объектах, 13 – в социально-бытовых объектах и десять – по представлению прокуратуры области.



- В ходе выявленных по итогам проверок санитарных нарушений наложено 11 штрафов и выдано 46 санитарных предписаний по устранению правонарушений. Пробы питьевой воды с коммунальных объектов были взяты на исследование в микробиологические, санитарно - химические, вирусологические, паразитологические и радиологические лаборатории Мангистауского филиала Национального центра экспертизы, - рассказал Асылбек Шаров.



Он также отметил, что областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля регулярно проверяет качество питьевой воды. В том числе взяты на контроль подземные источники, обеспечивающие питьевой водой населённые пункты.



- Содержание соли в таких подземных источниках воды отличается высокой концентрацией. Кроме того, 50 процентов жителей пользуются опресненной водой производства ТОО «МАЭК», 12 процентов - подземными источниками воды и более 30 процентов – волжской водой, поступающей по водопроводам «Астрахань-Мангышлак». Были отобраны пробы морской воды из открытых водоёмов первой и второй категорий. В результате проб несоответствий не выявлено, - подчеркнул Асылбек Шаров.



Жители области в случае жалоб на деятельность коммунальных объектов могут обратиться по телефонным номерам: 8 (7292) 50-19-09, 50-14-29.



Михаил Одинцов

