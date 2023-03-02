Более 750 граждан Мангистау призваны в армию весной

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С 2022 года, как рассказал спикер, призывникам через сервис-службы было направлено 1414 SMS-сообщений. Вызов направлен более чем 750 юношам в возрасте от 18 до 27 лет. Они направляются в разные части, в зависимости от уровня образования, специальности и морально-психологических особенностей.



- Есть несколько требований к десантникам. Рост солдата должен превышать 170 см, и лучше быть ближе к спорту. Кроме того, в армию прибывают самые разные молодые люди, среди них есть айтишники, водители, связисты, музыканты, парни с высшим образованием. По мере необходимости их разбивают на части, - пояснил Ныгмет Ахметов.



По его словам, в настоящее время в армию не допускаются по воле гражданина. Но за уклонение от призыва на срочную воинскую службу без уважительной причины законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность.



- В частности, призывнику за неявку без уважительной причины грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, это 17 250 тенге. За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования или обследования администрация уплачивает предупреждение или штраф в размере три МРП - 10 350 тенге, - пояснил Ныгмет Ахметов.



Он отметил, что престиж военной службы с каждым годом растет. Это наблюдается при призыве на срочную воинскую службу и отборе кандидатов на обучение в высших военных учебных заведениях. Военнослужащие могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами и иметь право на лечение в санаториях, обеспеченность жильем за счет государства, доступ к ипотеке по низким процентным ставкам. Работникам этой отрасли ежемесячно выплачиваются компенсационные выплаты за аренду жилья и предоставляется возможность досрочного выхода на пенсию.