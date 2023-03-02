Акима Актау оштрафовали за неисполнение вступившего в законную силу решения суда

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По данным ведомства, ранее специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области удовлетворил иск ТОО к акиму города Актау. Суд признал незаконным отказ акима Актау в изменении целевого назначения земельного участка одному из ТОО, и обязал акима города в пользу ТОО в течение одного месяца принять благоприятный административный акт. Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок.



- Несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, ответчиком не были приняты меры по исполнению решения суда. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП. В этой связи судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге, - сообщили в пресс-службе суда.



Акиму следует оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.