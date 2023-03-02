Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.11 KZT
  • €1 = 470.41 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 1741

Акима Актау оштрафовали за неисполнение вступившего в законную силу решения суда

За неисполнение вступившего ранее в законную силу решения суда акиму Актау предстоит выплатить штраф в размере 172 500 тенге. Об этом сообщает пресс служба специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.

Фото из открытых источников
По данным ведомства, ранее специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области удовлетворил иск ТОО к акиму города Актау. Суд признал незаконным отказ акима Актау в изменении целевого назначения земельного участка одному из ТОО, и обязал акима города в пользу ТОО в течение одного месяца принять благоприятный административный акт. Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок.

- Несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, ответчиком не были приняты меры по исполнению решения суда. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП. В этой связи судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге, - сообщили в пресс-службе суда.

Акиму следует оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 xerox (Посетители) Сегодня, 15:06
Значит, скоро на повышение пойдет.
Это уже было
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 СаМ (Посетители) Сегодня, 14:26
Пыравильно, эти уважают только силу, а закон для них пустой звук.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика