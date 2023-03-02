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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:11

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Напоминаем! 3 марта в Актау пройдут публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК» на повышение тарифа

Публичные слушания пройдут 3 марта 2023 года в 11:00 в здании №18/2 «Мангистауский областной центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности» (ДК «Дружба») в 1 микрорайоне. Слушания проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области проведет публичные слушания по поступившим заявкам на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой, технической и горячей воды) ТОО «МАЭК» в связи с изменением цен на стратегические товары.

- Вместе с тем, в целях обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц публичные слушания будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400). Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественные объединения, независимых экспертов, средства массовой информации и иных заинтересованных лиц, - сообщили в департаменте.

Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.

Публичные слушания состоятся 3 марта 2023 года в 11:00 по адресу: Актау, 1 мкр., здание №18/2 «Мангистауский областной центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности» (ДК «Дружба»).



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