Напоминаем! 3 марта в Актау пройдут публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК» на повышение тарифа

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Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области проведет публичные слушания по поступившим заявкам на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой, технической и горячей воды) ТОО «МАЭК» в связи с изменением цен на стратегические товары.



- Вместе с тем, в целях обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц публичные слушания будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400). Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественные объединения, независимых экспертов, средства массовой информации и иных заинтересованных лиц, - сообщили в департаменте.



Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.



Публичные слушания состоятся 3 марта 2023 года в 11:00 по адресу: Актау, 1 мкр., здание №18/2 «Мангистауский областной центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности» (ДК «Дружба»).