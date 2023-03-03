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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 432

Проект «QR-профилактика» реализует прокуратура Мангистау: с его помощью жители могут узнать о различных правонарушениях

QR-код, который содержит информацию о правонарушениях, поможет жителям защитить себя от мошенников. Он размещен во всех общественных местах и в зданиях государственных органов. Об этом со ссылкой на прокуратуру области сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
По QR-коду жители области могут получить информацию, советы, пошаговый алгоритм по противодействию отдельным видам правонарушений.

Для этого нужно навести камеру смартфона на сам QR-код и выбрать нужный раздел.

- К примеру, в разделе «Защита детей» имеется вся необходимая информация для родителей и детей.
Там же по прямым ссылкам можно перейти на официальные сайты правозащитных организаций, - пояснили в прокуратуре.

Отмечено также, что в проекте закреплены информационные памятки «как не стать жертвой мошенников» и «важные сведения для потенциальных дольщиков».

Помимо этого, на платформе «QR-профилактика» имеются номера телефонов доверия органов прокуратуры Мангистауской области, мобильной группы по защите бизнеса, ссылка на Инстаграм - страницу прокуратуры.



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Комментарии ( 2 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:16
Здорово - подумал я, наконец то можно получить советы онлайн и при этом иметь ссылочную и документально зарегистрированную поддержку не тратя время на посещения! Но не совсем. Сайт выглядит как пособие с контактными ссылками. Типовые тексты, телефоны и адреса куда обращаться. Извлекая позитив из всего, можно подумать что видать у нас все хорошо по тем не многочисленным посещениям и направлением отображенным на целом сайте - "Защита детей", "Противодействие мошеничеству", "телефоны доверия", "Безопасное жилье" (про долевое участие), "Защита бизнеса" (телефон) и "О нас" с линком на Инстаграм. Посетители 0, Сегодня 0.
А значит похоже что либо все хорошо, либо просто люди уже опытные и не сильно верят фантикам. Мир всем!
 
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  • Ed Word
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:05
QR-код поможет жителям защитить себя от мошенников. Он размещен во всех общественных местах и в зданиях государственных органов.

Эххх! Когда уже начнут штамповать эти QR-коды прямо на лоб всяким мошенникам, ворам, насильникам,... С удовольствием бы посмотрел на меченного казнокрада crazy
 
 

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