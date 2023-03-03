Проект «QR-профилактика» реализует прокуратура Мангистау: с его помощью жители могут узнать о различных правонарушениях

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По QR-коду жители области могут получить информацию, советы, пошаговый алгоритм по противодействию отдельным видам правонарушений.



Для этого нужно навести камеру смартфона на сам QR-код и выбрать нужный раздел.



- К примеру, в разделе «Защита детей» имеется вся необходимая информация для родителей и детей.

Там же по прямым ссылкам можно перейти на официальные сайты правозащитных организаций, - пояснили в прокуратуре.



Отмечено также, что в проекте закреплены информационные памятки «как не стать жертвой мошенников» и «важные сведения для потенциальных дольщиков».



Помимо этого, на платформе «QR-профилактика» имеются номера телефонов доверия органов прокуратуры Мангистауской области, мобильной группы по защите бизнеса, ссылка на Инстаграм - страницу прокуратуры.