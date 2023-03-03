Ветеринарные специалисты Мангистауской области рассказали о мерах профилактики бруцеллеза

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По словам Мадины Рахметовой, бруцеллез передается людям от зараженного скота. Это происходит при несоблюдении правил санитарной безопасности при выпасе-уходе за животным, при употреблении мяса, молока и других продуктов, содержащих возбудители болезни, не отваренных, непастеризованных, недостаточно обработанных.



У больного начинают проявляться признаки повышения температуры тела, сильного потоотделения, быстрой утомляемости, головной боли, снижения аппетита, слабости.



- Для профилактики возникновения болезни населению необходимо употреблять мясо животного, имеющее специальный сертификат, удостоверяющий безопасность, в достаточной степени подвергать термической обработке молочные продукты, - сказала Мадина Рахметова.



По словам руководителя отдела ветеринарии управления сельского хозяйства Мангистауской области Нурсултана Дюсебека, всего в Мангистау в 2022 году были взяты и проверены образцы крови 118 661 животного. В результате, возбудители бруцеллеза не выявлены. Тем не менее, расслабляться жителям не советуют. Эпидемия бруцеллеза чаще всего распространяется среди животных, которые транспортируются в наш регион из других городов.



- Любой, кто кормит скот в домашних условиях или в хозяйстве, прежде всего должен зарегистрировать скот в пункте ветеринарного обслуживания, подведомственном местному акимату. Ветеринарные специалисты, в свою очередь, предоставят вам информацию о том, как содержать, ухаживать за животным и как предотвратить бруцеллез. Такая информационно-разъяснительная работа позволит предотвратить распространение эпидемии, - рассказал Нурсултан Дюсебек.