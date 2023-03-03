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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:56

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На случай ЧП: Республиканские командно-штабные учения проходят в Мангистау

Более 900 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области участвуют в учениях по подготовке к ликвидации возможных ЧП в весеннее время. Задействовано свыше 280 единиц техники, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу департамента.

Фото ДЧС Мангистауской области
Республиканские командно-штабные учения «Көктем-2023» (РКШУ) проводятся с целью подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при чрезвычайных ситуациях весеннего периода.

Во время учений, которые проходят в регионе 2 и 3 марта, отрабатывается алгоритм оперативного управления силами аварийно-спасательных служб и формирований гражданской защиты при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ.

В города и районы областным штабом руководства направлены 7 вводных (описание тактической или оперативной обстановки), по результатам которых проведены 7 тактико-специальных учений. Проведены смотры и построения отрядов экстренного реагирования.

- В учении задействованы 902 сотрудника ДЧС и 281 единица техники. Кроме того, в постоянной готовности находится группировка сил и средств ДЧС Мангистауской области в составе 62 человек, 4 единицы техники, 2 плавательных средства и 4 мотопомпы. Эту группировку в случае ухудшения паводковой обстановки направят в регионы страны, - пояснили в спасательном ведомстве.



На случай ЧП: Республиканские командно-штабные учения проходят в Мангистау
На случай ЧП: Республиканские командно-штабные учения проходят в Мангистау
На случай ЧП: Республиканские командно-штабные учения проходят в Мангистау
На случай ЧП: Республиканские командно-штабные учения проходят в Мангистау
На случай ЧП: Республиканские командно-штабные учения проходят в Мангистау
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