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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 335

Боевая подготовка: морские пехотинцы в Мангистау приняли участие в учениях

В соответствии с курсом боевой подготовки морские пехотинцы регионального командования «Запад» выполнили боевые стрельбы из различных видов стрелкового оружия и гранатомётов в составе взводов. Тренировки подразделений отдельной бригады морской пехоты Актауского гарнизона прошли на военном полигоне «Оймаша» Мангистауской области.

фото пресс-службы Минобороны
Как сообщили в министерстве обороны, в Актау завершился очередной этап боевой подготовки.

Морские пехотинцы выполняли стрельбу из автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, гранатомётов РПГ-7 и АГС-17, а также из штатного вооружения бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82А.

- В ходе боевого слаживания военнослужащие выполняли боевые стрельбы, отрабатывали способы скрытного передвижения на поле боя, проводили инженерное оборудование и маскировку огневых позиций и военной техники, а также осваивали применение современных комплексов разведки, - пояснил командир 1 батальона морской пехоты гвардии майор Фархат Манабаев.

Практические занятия личного состава проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Всего к этапу слаживания взводов привлечено около тысячи военнослужащих подразделений морской пехоты, задействовано более 60 единиц военной и специальной техники. При этом 30% занятий проводились в ночных условиях. Следующий этап боевой подготовки – ротно-тактические учения, сообщили в министерстве обороны.






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Комментарии ( 2 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 15:50
Наги_Актау,

Лук и стрелы.
 
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  • Vladik
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:44
В современных условиях все эти пехотинцы, бмп, бтр были бы уничтожены даже стрельнуть не успели бы. Опыт Эффективной бесконтактной работы дронов и бпла наглядно показала победа Азербайджана в Нагорном Карабахе за короткий срок, а также уничтожение российской техники в Украине. Покупайте Байрактары и учитесь управлять бпла.
 
 

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