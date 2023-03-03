Боевая подготовка: морские пехотинцы в Мангистау приняли участие в учениях

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Как сообщили в министерстве обороны, в Актау завершился очередной этап боевой подготовки.Морские пехотинцы выполняли стрельбу из автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, гранатомётов РПГ-7 и АГС-17, а также из штатного вооружения бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82А.- В ходе боевого слаживания военнослужащие выполняли боевые стрельбы, отрабатывали способы скрытного передвижения на поле боя, проводили инженерное оборудование и маскировку огневых позиций и военной техники, а также осваивали применение современных комплексов разведки, - пояснил командир 1 батальона морской пехоты гвардии майор Фархат Манабаев.Практические занятия личного состава проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. Всего к этапу слаживания взводов привлечено около тысячи военнослужащих подразделений морской пехоты, задействовано более 60 единиц военной и специальной техники. При этом 30% занятий проводились в ночных условиях. Следующий этап боевой подготовки – ротно-тактические учения, сообщили в министерстве обороны.