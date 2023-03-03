Будете продолжать работать на изношенном оборудовании: жители не согласились с предложением ТОО «МАЭК» повысить тарифы

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Общественные слушания по повышению тарифов прошли сегодня, 3 марта, в здании «Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности» (ДК «Дружба») в 1 микрорайоне. В них приняли участие представители антимонопольного органа, товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» и общественности Мангистауской области.
Как пояснил Жандос Салимов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий, заявка в их ведомство на повышение тарифов от ТОО «МАЭК» поступила 31 января 2023 года. Такое решение компанией было связанно с увеличением стоимости стратегических товаров.
- Вопрос изменения тарифов рассматривается только из-за изменения цен на стратегические товары. Это не утверждение новых предельных тарифов. Их утвердили еще в 2019 году, и на пять лет. По закону, в случае чрезвычайных регулируемых мер субъект может обратиться к нам с проектом на повышение тарифа раз в год. Мы отказывали энергокомбинату уже два раза в подобной инициативе, - сказал Жандос Салимов.
В свою очередь, Бердибек Картбаев, директор департамента маркетинга и сбыта ТОО «МАЭК», отметил, что в производстве тепла газ занимает основополагающую долю – 59 процентов. Он отметил, что в июле 2022 года цена на газ повысилась на десять процентов и, как итог, в прошлом году в производстве тепловой энергии и всех видов воды убытки предприятия составили 3,8 миллиарда тенге.
- В предельном тарифе, который установили для ТОО «МАЭК», не входит такой фактор, как повышение цен на топливо. В связи с чем для дальнейшей деятельности предприятия необходимо повышение тарифов на тепло и воду, - сказал Бердибек Картбаев.
Представитель энергокомбината подчеркнул, что тариф на тепловую энергию в Мангистауской области входит в пятерку самых дешевых по стране и что дебиторской задолженности по этому виду услуг нет.
Свое мнение по этому поводу выразили представители населения области.
- Какие главные затраты у «МАЭК»? Газ - 60 процентов составляет его стоимость. Однако в сравнении с соседними областями стоимость газа в Актобе – 7 371 тенге, в Атырау – 8 385 тенге за тысячу кубов. А в Мангистауской области – 16 167 тенге. Получается, в два раза больше цена. Но это только один момент. Второй фактор – нам подают «карачаганакский» газ, объем покупки – два миллиарда 247 миллионов 578 тысяч кубов газа. По цене чуть больше 16 тысяч тенге за тысячу кубов. У Актобе и Атырау – свой газ, мы же закупаем тот, который проходит через Оренбург для очистки, и только после этого попадает к нам. В цене 16 тысяч тенге за тысячу кубов не указана еще и логистика ресурса. Неужели руководство энергокомбината не может разработать план по покупке более дешевого газа и только потом уже думать о повышении тарифов. Ведь если найти выход на более дешевый газ – понизятся тарифы не только на тепло- и водоснабжение, но и на электроэнергию, - выразил свое мнение один из жителей региона.
Жандос Салимов, в свою очередь, пообещал, что совместно с исполнительным органом региона департамент попробует обсудить этот вопрос на уровне Министерства энергетики Республики Казахстан.
Свое мнение по повышению тарифов озвучила и Никар Рафикова, руководитель общественного объединения «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей». По ее словам, ежегодное повышение тарифов услуги энергокомбината, вызывают лишь тревожность у тех, кто проживает в регионе.
- Так не должно быть. Мы должны жить спокойно, но это невозможно из-за этого предприятия. Несмотря на то, что сейчас вы хотите поднять тарифы, «МАЭК» будет продолжать работать на оборудовании, которое уже имеет износ 70 процентов, и на своих «дырявых» сетях. Это, как минимум, неприлично. Также есть возможность субсидирования со стороны государства, однако «МАЭК» этим не пользуется. Почему – неизвестно. Вы говорите, что предприятию нужны деньги, но продолжаете неэффективно работать. Отдельное вливание денежных средств, которые, возможно, и не доходят до целевого назначения, бесконечные смены руководства энергокомбината, коррупционные моменты – все это вызывает недоверие к деятельности этого субъекта. Я не верю, мы не верим, что руководство этого предприятия работает корректно. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос участия в субсидировании, - рассказала Никар Рафикова.
С презентацией ТОО «МАЭК» о повышении тарифов можно ознакомиться здесь.
Михаил Одинцов
Как пояснил Жандос Салимов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий, заявка в их ведомство на повышение тарифов от ТОО «МАЭК» поступила 31 января 2023 года. Такое решение компанией было связанно с увеличением стоимости стратегических товаров.
- Вопрос изменения тарифов рассматривается только из-за изменения цен на стратегические товары. Это не утверждение новых предельных тарифов. Их утвердили еще в 2019 году, и на пять лет. По закону, в случае чрезвычайных регулируемых мер субъект может обратиться к нам с проектом на повышение тарифа раз в год. Мы отказывали энергокомбинату уже два раза в подобной инициативе, - сказал Жандос Салимов.
В свою очередь, Бердибек Картбаев, директор департамента маркетинга и сбыта ТОО «МАЭК», отметил, что в производстве тепла газ занимает основополагающую долю – 59 процентов. Он отметил, что в июле 2022 года цена на газ повысилась на десять процентов и, как итог, в прошлом году в производстве тепловой энергии и всех видов воды убытки предприятия составили 3,8 миллиарда тенге.
- В предельном тарифе, который установили для ТОО «МАЭК», не входит такой фактор, как повышение цен на топливо. В связи с чем для дальнейшей деятельности предприятия необходимо повышение тарифов на тепло и воду, - сказал Бердибек Картбаев.
Представитель энергокомбината подчеркнул, что тариф на тепловую энергию в Мангистауской области входит в пятерку самых дешевых по стране и что дебиторской задолженности по этому виду услуг нет.
Свое мнение по этому поводу выразили представители населения области.
- Какие главные затраты у «МАЭК»? Газ - 60 процентов составляет его стоимость. Однако в сравнении с соседними областями стоимость газа в Актобе – 7 371 тенге, в Атырау – 8 385 тенге за тысячу кубов. А в Мангистауской области – 16 167 тенге. Получается, в два раза больше цена. Но это только один момент. Второй фактор – нам подают «карачаганакский» газ, объем покупки – два миллиарда 247 миллионов 578 тысяч кубов газа. По цене чуть больше 16 тысяч тенге за тысячу кубов. У Актобе и Атырау – свой газ, мы же закупаем тот, который проходит через Оренбург для очистки, и только после этого попадает к нам. В цене 16 тысяч тенге за тысячу кубов не указана еще и логистика ресурса. Неужели руководство энергокомбината не может разработать план по покупке более дешевого газа и только потом уже думать о повышении тарифов. Ведь если найти выход на более дешевый газ – понизятся тарифы не только на тепло- и водоснабжение, но и на электроэнергию, - выразил свое мнение один из жителей региона.
Жандос Салимов, в свою очередь, пообещал, что совместно с исполнительным органом региона департамент попробует обсудить этот вопрос на уровне Министерства энергетики Республики Казахстан.
Свое мнение по повышению тарифов озвучила и Никар Рафикова, руководитель общественного объединения «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей». По ее словам, ежегодное повышение тарифов услуги энергокомбината, вызывают лишь тревожность у тех, кто проживает в регионе.
- Так не должно быть. Мы должны жить спокойно, но это невозможно из-за этого предприятия. Несмотря на то, что сейчас вы хотите поднять тарифы, «МАЭК» будет продолжать работать на оборудовании, которое уже имеет износ 70 процентов, и на своих «дырявых» сетях. Это, как минимум, неприлично. Также есть возможность субсидирования со стороны государства, однако «МАЭК» этим не пользуется. Почему – неизвестно. Вы говорите, что предприятию нужны деньги, но продолжаете неэффективно работать. Отдельное вливание денежных средств, которые, возможно, и не доходят до целевого назначения, бесконечные смены руководства энергокомбината, коррупционные моменты – все это вызывает недоверие к деятельности этого субъекта. Я не верю, мы не верим, что руководство этого предприятия работает корректно. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос участия в субсидировании, - рассказала Никар Рафикова.
С презентацией ТОО «МАЭК» о повышении тарифов можно ознакомиться здесь.
Михаил Одинцов