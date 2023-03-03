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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 1985

Будете продолжать работать на изношенном оборудовании: жители не согласились с предложением ТОО «МАЭК» повысить тарифы

ТОО «МАЭК» решило повысить для населения тарифы на теплоэнергию и производство всей воды в связи с подорожанием газа. Рост тарифов, согласно расчетам компании, должен составить почти в 2 раза. Общественный совет и население Мангистауской области не согласились с аргументами представителей энергокомбината.

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Общественные слушания по повышению тарифов прошли сегодня, 3 марта, в здании «Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности» (ДК «Дружба») в 1 микрорайоне. В них приняли участие представители антимонопольного органа, товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» и общественности Мангистауской области.

Как пояснил Жандос Салимов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий, заявка в их ведомство на повышение тарифов от ТОО «МАЭК» поступила 31 января 2023 года. Такое решение компанией было связанно с увеличением стоимости стратегических товаров.

Будете продолжать работать на изношенном оборудовании: жители не согласились с предложением ТОО «МАЭК» повысить тарифы


- Вопрос изменения тарифов рассматривается только из-за изменения цен на стратегические товары. Это не утверждение новых предельных тарифов. Их утвердили еще в 2019 году, и на пять лет. По закону, в случае чрезвычайных регулируемых мер субъект может обратиться к нам с проектом на повышение тарифа раз в год. Мы отказывали энергокомбинату уже два раза в подобной инициативе, - сказал Жандос Салимов.

В свою очередь, Бердибек Картбаев, директор департамента маркетинга и сбыта ТОО «МАЭК», отметил, что в производстве тепла газ занимает основополагающую долю – 59 процентов. Он отметил, что в июле 2022 года цена на газ повысилась на десять процентов и, как итог, в прошлом году в производстве тепловой энергии и всех видов воды убытки предприятия составили 3,8 миллиарда тенге.

- В предельном тарифе, который установили для ТОО «МАЭК», не входит такой фактор, как повышение цен на топливо. В связи с чем для дальнейшей деятельности предприятия необходимо повышение тарифов на тепло и воду, - сказал Бердибек Картбаев.

Представитель энергокомбината подчеркнул, что тариф на тепловую энергию в Мангистауской области входит в пятерку самых дешевых по стране и что дебиторской задолженности по этому виду услуг нет.

Свое мнение по этому поводу выразили представители населения области.

- Какие главные затраты у «МАЭК»? Газ - 60 процентов составляет его стоимость. Однако в сравнении с соседними областями стоимость газа в Актобе – 7 371 тенге, в Атырау – 8 385 тенге за тысячу кубов. А в Мангистауской области – 16 167 тенге. Получается, в два раза больше цена. Но это только один момент. Второй фактор – нам подают «карачаганакский» газ, объем покупки – два миллиарда 247 миллионов 578 тысяч кубов газа. По цене чуть больше 16 тысяч тенге за тысячу кубов. У Актобе и Атырау – свой газ, мы же закупаем тот, который проходит через Оренбург для очистки, и только после этого попадает к нам. В цене 16 тысяч тенге за тысячу кубов не указана еще и логистика ресурса. Неужели руководство энергокомбината не может разработать план по покупке более дешевого газа и только потом уже думать о повышении тарифов. Ведь если найти выход на более дешевый газ – понизятся тарифы не только на тепло- и водоснабжение, но и на электроэнергию, - выразил свое мнение один из жителей региона.

Жандос Салимов, в свою очередь, пообещал, что совместно с исполнительным органом региона департамент попробует обсудить этот вопрос на уровне Министерства энергетики Республики Казахстан.

Свое мнение по повышению тарифов озвучила и Никар Рафикова, руководитель общественного объединения «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей». По ее словам, ежегодное повышение тарифов услуги энергокомбината, вызывают лишь тревожность у тех, кто проживает в регионе.

- Так не должно быть. Мы должны жить спокойно, но это невозможно из-за этого предприятия. Несмотря на то, что сейчас вы хотите поднять тарифы, «МАЭК» будет продолжать работать на оборудовании, которое уже имеет износ 70 процентов, и на своих «дырявых» сетях. Это, как минимум, неприлично. Также есть возможность субсидирования со стороны государства, однако «МАЭК» этим не пользуется. Почему – неизвестно. Вы говорите, что предприятию нужны деньги, но продолжаете неэффективно работать. Отдельное вливание денежных средств, которые, возможно, и не доходят до целевого назначения, бесконечные смены руководства энергокомбината, коррупционные моменты – все это вызывает недоверие к деятельности этого субъекта. Я не верю, мы не верим, что руководство этого предприятия работает корректно. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос участия в субсидировании, - рассказала Никар Рафикова.

С презентацией ТОО «МАЭК» о повышении тарифов можно ознакомиться здесь.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 7 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 17:31
Цитата: mamashapapasha
Народ бы согласился на повышении тарифов, если бы ранее он видел результаты. А сейчас народ уже трудно обмануть.


Может быть, но я помню на предыдущем собрании (в прошлом году), - одна женщина сказала - "А зачем нам этот МАЭК, выключатель нажимаешь свет же идёт" (это цитата).

В первую очередь нужно поднимать репутацию завода! Далее должна быть более жёсткая борьба с должниками. А тарифы поднимать придётся - хочется или не хочется.

Так же на самом МАЭКе нужно пересмотреть зарплатную политику! Сколько получает молодой слесарь, работающий на МАЭКе уже 10 лет? По 6-му разряду? 170 000 тенге. А сколько получает администрация, даже низжего звена? От 300 000 и выше. Это крайне несправедливо.
 
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mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 17:28
Проблема не в том, что кто-то готов сидеть в холоде и умываться холодной водой, а кто-то нет.
Главная проблема в недоверии. Сколько раз повышали тарифы, и утверждали, что все это делается для повышения качества и надежности.
А что по факту?
Миллионные премии руководителям МАЭК, а народ как сидел без тепла, с желтой водой, так и сидит.

Народ бы согласился на повышении тарифов, если бы ранее он видел результаты. А сейчас народ уже трудно обмануть.
 
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пипл (Посетители) Сегодня, 16:52
Кашаганский газ не перерабатывается в Оренбурге, а перерабатывается на заводе Болашак который входит в состав объектов освоения Кашаган.
На Оренбург направляется газ с Карачаганакского месторождения. Но по моему карачаганакский газ, Россия выдает на севере Казахстана
 
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 Al Neri (Посетители) Сегодня, 16:49
мне не нравится сидеть в холодной квартире и не иметь воды по ночам, я готов платить разумную плату с учетом того, что тарифы на самом деле не такие высокие как в других регионах.
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 15:57
Вроде и логично. Но очень не хочется платить в два раза дороже за те же "дыры". Делаться, я так понимаю, по модернизации ничего не будет.
Ну вы там это..крепитесь. Скоро лето. Начала сезона отключения горячей воды и электричества.

всё вижу
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:53
Уберите посредника в лице жарык-прокладки
Уже сэкономите средства ! у вас там полно ещё дармоедов сидят ,чьи то родственники,а технарей нормальных знающих работу не осталось

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Vladik (Посетители) Сегодня, 15:25
Будете продолжать работать на изношенном оборудовании:


Значит будете продолжать сидеть летом без воды, а зимой без отопления.

А возможно ещё и неделями или даже месяцами без электричества podmig

А в перспективе питьевая вода вёдрами с боку дома)))

Люди берут айфоны в кредит, но не т.к. привыкли к комфорту - совершенно не замечают того, что необходимо и первично.
 
 

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