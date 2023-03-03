Сотрудники ДУИС Мангистау доставили нуждающуюся в помощи женщину в приёмный покой

фото пресс-службы ДУИС Мангистау

По словам Серика Доскабылова, он ехал домой после суточного наряда в колонии-поселении. На пешеходе между 8 и 6 микрорайонами он вместе с коллегой увидели, как упала женщина.



Офицеры отвезли ее в приемный покой Мангистауской областной многопрофильной больницы. Медики оказали жительнице квалифицированную помощь - сделали рентгеновский снимок и поставили уколы.



- Мы сразу же бросились помогать, подняли ее, расспросили о ее состоянии, повезли в больницу. Не могли ее оставить там одну. Волновались за нее, переживали. После всех медицинских процедур отвезли женщину домой. Тем более, она рассказала, что не местная, недавно переехала в Казахстан. Благодарила нас за помощь. Сказала, что в Казахстане живут добрые и отзывчивые люди. Надеемся, что она быстро пойдет на поправку, - говорит Серик Доскабылов, контролер учреждения 43 ДУИС Мангистауской области.



Благодаря оперативным действиям сотрудников ДУИС области жизни и здоровью жительницы сейчас ничего не угрожает.