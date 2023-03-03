Актау оказался в лидерах по росту цен на вторичное жилье среди городов Казахстана

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В городах Казахстана наблюдается замедление темпы роста цен на вторичное жилье, в некоторых городах присутствует тенденция к отрицательной динамике.
Как показал мониторинг Krisha.kz, средняя цена на «вторичку» выросла в феврале по сравнению с январём на 0,4 процента — до 376 тысяч тенге за квадратный метр.
Максимально стоимость за месяц увеличилась в Актау: + 2,2 процента.
На втором и третьем месте Атырау и Семей — рост цен по 1,1 процента соответственно.
В столице цена незначительно снизилась: - 0,1 процента.
Отрицательные значения (снижение на 0,2-0,9 процента) зафиксированы также в Актобе, Костанае и Кокшетау.
В восьми городах цены практически остались на уровне января.
Что касается изменений за год (февраль 2023-го к февралю 2022-го), то цены выросли в большинстве городов РК в среднем на 9,7 процента.
Максимально жильё подорожало за период в Семее (+19.6 %), Актобе (+18.8 %) и Алматы (+15.4 %).
В Шымкенте стоимость квадрата увеличилась на 9.6 процента, в Астане на шесть процентов.
Единственный город, где цены за год снизились, — Талдыкорган (- 3.9 процента).
Михаил Одинцов
Как показал мониторинг Krisha.kz, средняя цена на «вторичку» выросла в феврале по сравнению с январём на 0,4 процента — до 376 тысяч тенге за квадратный метр.
Максимально стоимость за месяц увеличилась в Актау: + 2,2 процента.
На втором и третьем месте Атырау и Семей — рост цен по 1,1 процента соответственно.
В столице цена незначительно снизилась: - 0,1 процента.
Отрицательные значения (снижение на 0,2-0,9 процента) зафиксированы также в Актобе, Костанае и Кокшетау.
В восьми городах цены практически остались на уровне января.
Что касается изменений за год (февраль 2023-го к февралю 2022-го), то цены выросли в большинстве городов РК в среднем на 9,7 процента.
Максимально жильё подорожало за период в Семее (+19.6 %), Актобе (+18.8 %) и Алматы (+15.4 %).
В Шымкенте стоимость квадрата увеличилась на 9.6 процента, в Астане на шесть процентов.
Единственный город, где цены за год снизились, — Талдыкорган (- 3.9 процента).
Михаил Одинцов
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