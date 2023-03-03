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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:05

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Актау оказался в лидерах по росту цен на вторичное жилье среди городов Казахстана

В феврале в стране цена предложения на вторичном рынке продолжала постепенно стабилизироваться. Однако в Актау зафиксирован прирост цен на вторичное жилье: плюс 2,2 процента. Об этом сообщает портал Krisha.kz.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В городах Казахстана наблюдается замедление темпы роста цен на вторичное жилье, в некоторых городах присутствует тенденция к отрицательной динамике.

Как показал мониторинг Krisha.kz, средняя цена на «вторичку» выросла в феврале по сравнению с январём на 0,4 процента — до 376 тысяч тенге за квадратный метр.

Максимально стоимость за месяц увеличилась в Актау: + 2,2 процента.

На втором и третьем месте Атырау и Семей — рост цен по 1,1 процента соответственно.

В столице цена незначительно снизилась: - 0,1 процента.

Отрицательные значения (снижение на 0,2-0,9 процента) зафиксированы также в Актобе, Костанае и Кокшетау.

В восьми городах цены практически остались на уровне января.

Что касается изменений за год (февраль 2023-го к февралю 2022-го), то цены выросли в большинстве городов РК в среднем на 9,7 процента.

Максимально жильё подорожало за период в Семее (+19.6 %), Актобе (+18.8 %) и Алматы (+15.4 %).

В Шымкенте стоимость квадрата увеличилась на 9.6 процента, в Астане на шесть процентов.

Единственный город, где цены за год снизились, — Талдыкорган (- 3.9 процента).

Михаил Одинцов



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