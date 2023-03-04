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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:18

Просмотров: 398

Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

В городском акимате ответили на данный вопрос.

Фото автора
Большая часть балюстрады на набережной 14 микрорайона по-прежнему разломана. Ремонтные работы так и не проводятся.

Кто восстановит балюстраду на набережной Актау


- Может быть снести полностью эту балюстраду и будет меньше проблем. Либо если она так легко ломается, не легче ли сделать металлическую балюстраду, зато на века, - говорит жительница 14 микрорайона Жанара.


Кто восстановит балюстраду на набережной Актау


В городском администрации ответили, что восстановительные работы будет проводить отдел ЖКХ.

- На сегодня проводится конкурс по поиску подрядной организации, - заявили в акимате.


Скорее всего, как отметили чиновники, подрядная организация будет выбрана уже в этом месяце.

Напомним, почти всю балюстраду разгромили на набережной 14 микрорайона.

Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

Кто восстановит балюстраду на набережной Актау



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Комментарии ( 1 )

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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 21:36
Убрать бы её вообще! Не красивая, грязная и вид на море загараживает.
 
 

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