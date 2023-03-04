Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

- Может быть снести полностью эту балюстраду и будет меньше проблем. Либо если она так легко ломается, не легче ли сделать металлическую балюстраду, зато на века, - говорит жительница 14 микрорайона Жанара.

- На сегодня проводится конкурс по поиску подрядной организации, - заявили в акимате.