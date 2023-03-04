Кто восстановит балюстраду на набережной Актау

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Большая часть балюстрады на набережной 14 микрорайона по-прежнему разломана. Ремонтные работы так и не проводятся.
В городском администрации ответили, что восстановительные работы будет проводить отдел ЖКХ.
Скорее всего, как отметили чиновники, подрядная организация будет выбрана уже в этом месяце.
Напомним, почти всю балюстраду разгромили на набережной 14 микрорайона.
- Может быть снести полностью эту балюстраду и будет меньше проблем. Либо если она так легко ломается, не легче ли сделать металлическую балюстраду, зато на века, - говорит жительница 14 микрорайона Жанара.
В городском администрации ответили, что восстановительные работы будет проводить отдел ЖКХ.
- На сегодня проводится конкурс по поиску подрядной организации, - заявили в акимате.
Скорее всего, как отметили чиновники, подрядная организация будет выбрана уже в этом месяце.
Напомним, почти всю балюстраду разгромили на набережной 14 микрорайона.