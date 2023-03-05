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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:38

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Подорожало ли дизтопливо в Мангистау

Дизельное топливо по стране подорожало почти на 16 процентов.

Фото из доступных источников
По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, за январь этого года в стране произвели 494,1 тысячи тонн бензина - на 20,6 процента больше, чем в январе прошлого года. Выпуск дизельного топлива вырос на 13 процентов, до 421,8 тысячи тонн.

Подорожало ли дизтопливо в Мангистау


По итогам января текущего года бензин незначительно подешевел (на несущественные 0,1 процента за год), в то время как дизельное топливо существенно подорожало (сразу на 15,7 процентов за год).

Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ощутили жители Атырауской области: здесь удорожание составило сразу 44,8 процента за год. Заметно выросли также цены в Северо-Казахстанской (плюс 39,1 процента) и Восточно-Казахстанской (плюс 37 процентов) областях.

В Мангистауской и Кызылординской областях, а также в Алматы цены остались на уровне прошлого года. В Улытауской области дизтопливо подешевело на 2,8 процента.

Подорожало ли дизтопливо в Мангистау



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