Подорожало ли дизтопливо в Мангистау

По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, за январь этого года в стране произвели 494,1 тысячи тонн бензина - на 20,6 процента больше, чем в январе прошлого года. Выпуск дизельного топлива вырос на 13 процентов, до 421,8 тысячи тонн.По итогам января текущего года бензин незначительно подешевел (на несущественные 0,1 процента за год), в то время как дизельное топливо существенно подорожало (сразу на 15,7 процентов за год).Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ощутили жители Атырауской области: здесь удорожание составило сразу 44,8 процента за год. Заметно выросли также цены в Северо-Казахстанской (плюс 39,1 процента) и Восточно-Казахстанской (плюс 37 процентов) областях.В Мангистауской и Кызылординской областях, а также в Алматы цены остались на уровне прошлого года. В Улытауской области дизтопливо подешевело на 2,8 процента.