Город джипов, нефти и детей: Жанаозен в репортаже журналиста Рената Ташкинбаева

Ренат Ташкинбаев рассказал, что впервые побывал в Жанаозене около десяти лет назад, сразу после трагических декабрьских событий. Потом журналист был там лишь проездом, а на этот раз решил снять подробный обзор о том, как живут жители Жанаозена.Прибыв в международный аэропорт Актау из Астаны 1 марта текущего года, Ренат Ташкинбаев на автомобиле сразу направился в город нефтяников.- Я думаю, это будет очень интересный репортаж, и я по-прежнему применю к нему свой излюбленный метод рассказать о привычных узнаваемых местах, рассказать так, как бы это сделал иностранец, - сказал журналист.В репортаже жители города отметили, что Жанаозен - это нефтяной и молодой город. Школьники, в свою очередь, назвали Жанаозен городом, где много нефти.- Изначально город был предназначен для поселкового города нефтяников. Город намеревались сделать в стороне Кендерли, раньше назывался Казгородок. Здесь факелы стояли, сначала он был как вахтовый поселок. Сейчас это уже город, населения очень много здесь. До 90-х годов проживало здесь порядка 50–60 тысяч человек, сегодня 147 тысяч. Получается, население увеличилось в три раза, - рассказал один из местных жителей.В акимате Жанаозена рассказали, что в его состав также входят села: Тенге, Рахат и Кендерли.- После жанаозенских событий город изменился в лучшую сторону. Жители ценят благополучие и спокойствие, ценят развитие города, - сказал Жанабай Аймаганбетов, заместитель акима города.В репортаже говорится, что градообразующим предприятием Жанаозена является АО «Озенмунайгаз». Там работают свыше девяти тысяч работников, а также есть и сервисные компании, в которых трудятся порядка 20 тысяч нефтяников.Местные жители рассказали про зарплату и условия труда. Они отметили, что жанаозенский климат, который является не самым благоприятным, сильно влияет на людей, но несмотря на все трудности, они работают, а поставленные задачи выполняются в срок.Ренат Ташкинбаев отметил несколько вещей, которые его сильно удивили в Жанаозене.- Здесь очень много многодетных семей. В семьях принято, чтобы было больше, чем один и два ребенка. Если в семье пять детей, то тут это считается нормой, - сказал автор видео.Заместитель акима города в интервью также подметил, что с каждым годом в Жанаозене растет количество матерей-героинь.Местные жители рассказали, что Жанаозен быстро растет и развивается, а все приезжие хотят стать нефтяниками.- В Жанаозене можно жить, жилье очень динамично строят, дома как «грибы» растут. Нашему городу не достаёт побольше зеленых насаждений, инфраструктуры, высоких зданий, - отметил житель.Журналист также в репортаже поднял тему высокой заболеваемости среди детей.- В городе, к сожалению, очень много детей с диагнозами ДЦП, ЗПМР (задержка психомоторного развития), синдромом Дауна, и они вынуждены были ездить в разные города по квоте, проходить реабилитацию, лечение, и естественно это вызывало много трудностей в связи с перелетами и большими затратами. В прошлом году компания «Озенмунайгаз» открыла реабилитационный центр и полностью оснастила всем необходимым для лечения детей. За год тут более 30 детей поставили на ноги, - говорится в репортаже.Представители молодежи Жанаозена рассказали Ренату Ташкинбаеву о своих мачтах и целях. Кто-то из них хочет стать мобилографом, а кто-то мечтает стать профессиональным футболистом.Автор видео подчеркнул, что жители предпочитают передвигаться на внедорожниках, и очень чтят казахские традиции.- У Жанаозена есть своя определённая атмосфера, но при этом по сути все везде одинаково. Здесь есть какие-то свои принципиальные особенности, есть какие-то отличия. Хочется сказать, что, в принципе, те же люди, те же проблемы, те же вопросы, - подытожил автор видео свой репортаж.