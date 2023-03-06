В акимате Актау пройдет прием по вопросам очереди на жилье и приватизации

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В городской администрации сообщили о проведении «общественной приемной» по государственным услугам.



- Жителям Актау ответят на вопросы касательно постановки на очередь жилья, приватизации жилья из государственного жилищного фонда. Мероприятие организовано акиматом города с участием члена межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг при департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области Исмагуловой А., - сообщили в акимате Актау.



День «общественной приемной» пройдет завтра, 7 марта, с 10:00 до 11:00. По всем вопросам обращаться в сервисный центр акимата Актау в 4 микрорайоне.