Спортивной робототехнике обучили 40 учителей из Мангистауской области

Обучение проводились столичной лидирующей школой робототехники «Роботек» при поддержке областного центра дополнительного образования «Дарын».- Обучение данного курса проводили ведущие эксперты школы робототехники, имеющие опыт подготовки команд к крупным турнирам. Руководитель спортивного отдела Айтжанов Олжас является тренером сборной Казахстана по робототехнике, подготовил 21 команду-призера, он лично поделится своими накопленными знаниями в спортивном направлении, - рассказали в пресс-службе ТОО «Группа Роботек».Главной целью обучения было повышение уровня знаний и экспертности учителей информатики/робототехники школ Актау и Мангистауской области.- Также главной целью является повышение результативности спортивных достижений учеников школ Актау и Мангистауской области в 2023-2024 учебном году через обучение наставников. Мы хотим усилить кооперацию и организовать передачу современных знаний и методик между учителями информатики/робототехники, - отметили в пресс-службе компании.В конце обучения каждый учитель получил сертификат, который подтверждает его повышение профессиональной квалификации.