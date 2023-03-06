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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:34

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Спортивной робототехнике обучили 40 учителей из Мангистауской области

С 6 по 8 марта 2023 года в Актау прошли учебно-тренировочные сборы «Инженерная часть и программирование роботов для широкого спектра применения в спортивной робототехнике». Курсы проведены для 40 учителей информатики/робототехники из областных школ.

Фото пресс-службы компании
Обучение проводились столичной лидирующей школой робототехники «Роботек» при поддержке областного центра дополнительного образования «Дарын».

Спортивной робототехнике обучили 40 учителей из Мангистауской области


Спортивной робототехнике обучили 40 учителей из Мангистауской области


- Обучение данного курса проводили ведущие эксперты школы робототехники, имеющие опыт подготовки команд к крупным турнирам. Руководитель спортивного отдела Айтжанов Олжас является тренером сборной Казахстана по робототехнике, подготовил 21 команду-призера, он лично поделится своими накопленными знаниями в спортивном направлении, - рассказали в пресс-службе ТОО «Группа Роботек».

Спортивной робототехнике обучили 40 учителей из Мангистауской области


Спортивной робототехнике обучили 40 учителей из Мангистауской области


Главной целью обучения было повышение уровня знаний и экспертности учителей информатики/робототехники школ Актау и Мангистауской области.

- Также главной целью является повышение результативности спортивных достижений учеников школ Актау и Мангистауской области в 2023-2024 учебном году через обучение наставников. Мы хотим усилить кооперацию и организовать передачу современных знаний и методик между учителями информатики/робототехники, - отметили в пресс-службе компании.

В конце обучения каждый учитель получил сертификат, который подтверждает его повышение профессиональной квалификации.



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