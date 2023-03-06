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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:01

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В Мангистау с начала года туберкулез выявили у 46 человек

Среди заболевших четверо детей в возрасте до 17 лет. Им, как и всем заразившимся туберкулезом, оказана необходимая медицинская помощь. От этого заболевания с начала года скончался один человек, сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций Куат Титанов, директор областного центра фтизиопульмонологии.

Фото ЦОК региона
Специалист подчеркнул, что по сравнению с предыдущим годом заболеваемость туберкулезом среди взрослых снизилась на 28,2 процента, а среди детей - на 58,1 процента. При этом уровень смертности упал на 75 процентов.

- С начала года мы приняли на лечение 84 человека с активным туберкулезом. Из них 52 находились под круглосуточным медицинским наблюдением. В связи с этим во всех медицинских организациях области организованы пункты выдачи противотуберкулезных препаратов. В результате за два месяца оказана необходимая медицинская помощь 348 больным, получающим лечение с прошлого года, проверены 153 человека с подозрением на туберкулез, - проинформировал Куат Титанов.

Он подчеркнул, что эту болезнь можно предотвратить с помощью прививок.

И особый акцент специалист сделал на профилактике туберкулеза. Люди, по словам Куата Титанова, должны быть санитарно просвещены и соблюдать определенные правила гигиены. Речь о регулярном мытье рук, проветривании комнат, а также об отказе от вредных привычек.

- Рекомендую жителям Мангистау проходить флюорографический осмотр один раз в год. Это бесплатный сервис. Вы также должны есть питательную и богатую витаминами пищу, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, соблюдать правильный режим труда, а также закаливаться, ну и в целом вести здоровый образ жизни, - заключил Куат Титанов.



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