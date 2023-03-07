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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 08:40

Просмотров: 688

В Актау проводится конкурс на монтаж остановок нового типа

В Актау начался прием заявлений на конкурс по отбору участников на установку автобусных остановок с мобильным павильоном, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Иллюстративное фото
Конкурс проводится на 33 городские остановки в соответствии с Программой развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Одно из главных условий участия – установка социальной остановки и безвозмездная передача ее на баланс акимата Актау. Социальная остановка строится на средства предпринимателя.

В случае победы в конкурсе предприниматель обязан не позднее года после подписания договора с арендодателем построить автобусную остановку с коммерческим павильоном в соответствии с эскизом, утвержденным акиматом Актау. Конкурс проводится только по остановкам, установленным акиматом города.

В случае поступления нескольких заявок на остановку по одному адресу победитель будет определен балльным способом.

- В случае присутствия дополнительной социальной остановки в соответствии с утвержденным эскизом - 5 баллов, а при строительстве детской площадки - 8 баллов, при посадке 30 саженцев ив - 1 балл. Категорически запрещается вносить какие-либо изменения в единую схему, составленную акиматом Актау, продавать или сдавать в аренду, расширять земельный участок и изменять конфигурацию, - сообщили в акимате.

В состав заявления необходимо включить нотариально заверенное гарантийное письмо, подтверждающее согласие предпринимателя со всеми условиями.



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Комментарии ( 1 )

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 OlegVak (Посетители) Сегодня, 10:42
Наверняка уже победитель конкурса определён.
 
 

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