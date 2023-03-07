В Актау проводится конкурс на монтаж остановок нового типа

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Конкурс проводится на 33 городские остановки в соответствии с Программой развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Одно из главных условий участия – установка социальной остановки и безвозмездная передача ее на баланс акимата Актау. Социальная остановка строится на средства предпринимателя.



В случае победы в конкурсе предприниматель обязан не позднее года после подписания договора с арендодателем построить автобусную остановку с коммерческим павильоном в соответствии с эскизом, утвержденным акиматом Актау. Конкурс проводится только по остановкам, установленным акиматом города.



В случае поступления нескольких заявок на остановку по одному адресу победитель будет определен балльным способом.



- В случае присутствия дополнительной социальной остановки в соответствии с утвержденным эскизом - 5 баллов, а при строительстве детской площадки - 8 баллов, при посадке 30 саженцев ив - 1 балл. Категорически запрещается вносить какие-либо изменения в единую схему, составленную акиматом Актау, продавать или сдавать в аренду, расширять земельный участок и изменять конфигурацию, - сообщили в акимате.



В состав заявления необходимо включить нотариально заверенное гарантийное письмо, подтверждающее согласие предпринимателя со всеми условиями.