Из-за технического сбоя автоЦОН Актау временно не будет оказывать услуги

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Технический сбой привел к ограничению работы автоЦОНа в Актау.



- Госкорпорация сообщает о временной недоступности базы данных Interpol 7 марта с 12:00 до 17:30 часов. В связи с проведением технических работ по всей стране недоступны услуги специализированных ЦОНов, - пояснили в мангистауском филиале госкорпорации «Правительство для граждан».



Ранее сообщалось, что в связи с объявленными праздничными днями в стране ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 8, 21, 22 и 23 марта.



В остальные дни график работы остается прежним. Центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные - в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.