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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 136

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта

В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские и астронавты. Сегодня женщины работают и в бизнесе, и в политике. Центр общественных коммуникаций Мангистауской области подготовил истории женщин, которые отважились сломать стереотипы и добиться успеха в своем деле.

Коллаж Lada.kz
Женское дело. Работа в СИЗО

Жулдыз Кульманова - контролирует тех, кто пытается нарушить закон и пронести «запрещенку» в СИЗО. Сержант юстиции работает в учреждении №77 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области почти полтора года, однако, уже может похвастаться различными задержаниями. К примеру, в том году она нашла в лапше быстрого приготовления 3 маленьких сотовых телефона размером со спичечные коробки.

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


- Злоумышленник обернул их целлофаном и фольгой, а потом закамуфлировал в лапше. По его словам, он хотел передать телефоны своему знакомому осужденному. Мужчина вел себя очень спокойно, уверенно и деловито. Это меня насторожило сразу и, как результат, нашла телефоны. Вход в СИЗО - это всегда поток людей. У каждого свой характер. Чтобы предотвратить возможные незаконные передачи, нужно быть отчасти психологом, - рассказывает Жулдыз Кульманова.

Коллеги шутят, у Жулдыз взгляд рентгена. Она будто сканирует людей и принесенные ими вещи. Жулдыз вспоминает еще один прошлогодний случай. Незаконную передачу хотела организовать женщина, знакомая одного из осужденных. Она обмотала свой живот платком и в него спрятала деньги. Во время проверки утверждала, что у нее болит живот и поэтому досматривать ее не стоит.

- Я сразу поняла, происходит что-то подозрительное. Очень не естественно она себя вела. Отказывалась от досмотра, хотя это строго прописано в правилах нашего учреждения. Мы не имеем право пропускать людей в СИЗО без проверки. Когда я стала просить ее убрать платок, она запаниковала и стала возмущаться. Ну, а потом я ее досмотрела и обнаружила деньги. Они были завернуты в белые носки. Платок был белого цвета и носки белые. Наверное, она думала, что мы не заметим купюры, - говорит женщина.

На Жулдыз лежит не только служба, но и груз домашних дел. Трое детей не дают скучать. Это стимулирует все успевать. Прошлой осенью Жулдыз получила диплом юриста. В планах - офицерское звание.

Как единственная женщина-аким руководит селом Шебир


Быть акимом в селе непросто. Решать вопросы крестьянских хозяйств и простых жителей аулов, разбираться в сельском хозяйстве, животноводстве – все лежит на плечах менеджера. Но еще сложнее возглавлять населенный пункт, если ты – женщина. Уже на протяжении трех лет Лаура Рыспаева поднимает село Шебир в Мангистауской области.

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


Всего в пяти районах Мангистауской области 57 сельских округов. И только в одном из них – Шебир, расположенном в Магистауском районе, на посту акима – женщина. По сути, Лаура Рыспаева единственная женщина-аким в области.

Лаура Рыспаева - уроженка села Шебир. После окончания вуза вернулась в родное село, и с тех пор стартовала ее трудовая деятельность. Начинала с простого специалиста в аппарате акима села Тущыкудык, перейдя позже на аналогичную работу в село Шебир.

Со временем Лаура Рыспаева была назначена исполняющей обязанности акима Шебирского сельского округа, а в апреле 2020 года она уже аким этого населенного пункта.

- Конечно, государственная служба для женщины является не то, чтобы обременительной, но сложной сферой. Однако, занимая ответственную должность, я стараюсь оправдать доверие, которое на меня возложили. Поэтому часто встречаюсь с жителями, держа под контролем все проблемы в селе, - говорит аким.

По словам местных жителей, за 3 последних года, которые село возглавляет Лаура Рыспаева, решен ряд проблемных вопросов: отремонтированы школа, детский сад и амбулатория. А в конце этого года планируется ремонт дома культуры. За этот период также положили асфальт на 3,8 км внутрипоселковых дорог, а в этом году планируется заасфальтировать еще 1,8 км.

Село Шебир, расположенное в 73 километрах от районного центра села Шетпе, в этом году празднует юбилей. В населенном пункте с 50-летней историей проживает 1352 человека. Кроме уроженцев села там сейчас проживают и молодые специалисты, прибывшие в Шебир по программе «С дипломом в село». К тому же, в село возвращаются те, кто когда-то его покинул.

Ну а что касается планов на текущий год, то аким Лаура Рыспаева, с ее слов, продолжит работу по общему благоустройству, освещению улиц, текущему ремонту дорог в населенном пункте. Запланированы проекты по оказанию помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и другим.

Отличник библиотечного дела


Областную универсальную библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан трудно представить без Базаргуль Кошеновой. Здесь она работает уже 18 лет, помогая людям, которые читают книги сердцем.

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


Базаргуль Кошенова ещё будучи молодым работником, начинающим библиотекарем, проявляла заботу о своих подопечных, которые по разным причинам потеряли зрение. Библиотекарь в 2012 году нашла компанию-спонсора и пополнила специальную библиотеку принтером и дисплеем Брайля, а также другой техникой, облегчившей жизнь слепым.

Достигнув пенсионного возраста, Базаргуль Кошенова все с тем же запалом относится к любимому делу.

- Я стараюсь делать все возможное, чтобы библиотечное дело развивалось. А как же иначе, ведь эта профессия мне нравится. Я люблю помогать тем, кто читает книги сердцем, кто познает через них мир. Это приносит мне настоящую радость, - говорит библиотекарь.

Базаргуль Кошенова работает заведующей отделом филиала областной универсальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Прокуратура - выбор сильных женщин

Как и любая служба в правоохранительных органа,х прокурорская работа требует полной самоотдачи, высочайшего профессионализма и в первую очередь кристальной честности. Маия Боранбаева работает в органах прокуратуры более 16 лет. Ей 44 года, она работает помощником прокурора Мангистауской области.

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


- В 1996-2000 годах я обучалась в Актауском государственном университете им.Ш. Есенова, а в 2003 году окончила магистратуру Казахского национального университета им.Аль-Фараби. С 2006 года занимала разные должности. Сейчас я работаю старшим помощником прокурора Мангистауской области. Конечно, эта профессия не из легких. Я пошла по стопам отца, и спустя годы могу сказать, что не жалею о своем выборе, - говорит советник юстиции Майя Боранбаева.

Работу в прокуратуре Майя Боранбаева совмещает с материнством: женщина-прокурор воспитывает трех дочерей и сына.

Быть на связи 24/7: каково работать женщиной-журналистом

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


Тамара Степанова в этом году отмечает профессиональный юбилей. Двадцать лет назад она впервые оказалась на телевидении. С тех пор было много репортажей и прямых эфиров. За свой многолетний опыт работы Тамара убедилась, что самое главное в профессии журналиста - это стрессоустойчивость.

- Это только кажется, что приехал на съемку, а потом сюжет сам собой получился. Это не правда. Есть много этапов, которые предстоит пройти материалу, прежде чем его увидит зритель. Я освещаю разные события нашего региона: начиная от коммунальных проблем, заканчивая политикой и социальными вопросами. Работа на единственном круглосуточном канале страны обязывает выдавать новости оперативно и вместе с тем качественно. Жалела ли я о своем выборе? Периодически бывает, что накатывает хандра: из-за усталости и бешенной нагрузки. Но это быстро проходит, когда после материалов звонят герои и благодарят за сюжеты. Как правило, благодаря нашим репортажам всегда есть общественный резонанс. Бывают ситуации, когда журналисты помогают уже только своим присутствием, - говорит Тамара.

По ее словам, сегодня журналистика разбавлена такими понятиями как: "блогер", "контент-мейкер" и так далее. Зачастую их всех называют общим словом - журналист. Но, журналиста от всех новых веяний отличает чувство ответственности, - за каждое написанное слово, за сохранение конфиденциальности, и самое главное, - чувство ответственности перед читателем или зрителем.

Тамара отмечает, что работа в СМИ предполагает быть на связи 24 часа в сутки, невзирая на выходные дни или время на часах.

- У меня есть замечательные коллеги-мужчины, в числе которых операторы, водитель, они всегда - не только 8 марта - готовы подставить свое сильное плечо. Как правило, это проявляется в житейских мелочах, я это очень ценю.

Жительницам региона тележурналист Тамара Степанова пожелала оставаться любимыми и верить в доброту людей.

- Я желаю женщинам легкости. Без нее в наше время сложно. Будьте любимы самими собой, верьте в чудеса и доброту людей. Знайте, что вы сами себе самый лучший друг, которого нужно поддерживать и ценить. С 8 марта, с самым женственным праздником весны!, - говорит Тамара.

Спортивный тренер

В Мангистауском регионе много молодых людей, которые способствуют динамичному развитию спорта и культуры, поднимая престиж страны на мировых соревнованиях. Одним из тренеров, формирующих поколение победителей по художественной гимнастике, является Анастасия Алексеева.

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


Стремясь к расширению и прогрессу горизонта художественной гимнастики в регионе, Анастасия специально приехала из Украины в Актау в 2020 году по приглашению Федерации для подготовки молодых талантов.

- Занимаюсь художественной гимнастикой с 4 лет. Сейчас мне 35 лет. Приехала в Актау три года назад. Моя цель - способствовать развитию в регионе художественной гимнастики, развивать таланты, - говорит Анастасия Алексеева.

Анастасия не только отличница спорта, но и мама троих детей. Сегодня она тренирует юных гимнасток, чтобы они смогли выйти на подиум на областных, республиканских соревнованиях. Анастасия возлагает большие надежды на своих подопечных, уверена, что в будущем они станут чемпионами мира.

Спасатель с красивым именем Меруерт

Меруерт Султанова более 20 лет работает главным спасателем пожарно-аварийно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


По словам Меруерт Султановой, профессию спасателя выбирают ответственные люди, у которых неравнодушное сердце. По ее словам, профессия, пользующаяся признательностью у населения, должна иметь высокий статус в обществе.

- Уважаю свою профессию. В ней много как сложных, так и интересных моментов. Так, в летний период в ходе проведения агитационной работы по безопасности купания в море мы обнаружили ребенка, который потерялся и не мог говорить. До приезда родителей мы оказывали ему первую медицинскую услугу, - вспоминает Меруерт Султанова.

У 34-летней Меруерт Султановой трое детей.

«Железная леди»


36-летняя Жадыра Бермухамбетова - мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму лежа, многократная чемпионка РК.

Женщина-аким, дамы в погонах и железная леди: жительницы Мангистау принимают поздравления с 8 Марта


Жадыра уже успела установить рекорд в Казахстане, подняв двухсоткилограммовую гирю. Является четырехкратной чемпионкой Азии, рекордсменка и абсолютная чемпионка Азии. Кроме того, Жадыра - трехкратный серебряный призер и чемпионка мира.

Жадыра Бермухамбетова говорит, что путь к успеху - это любовь к труду и спорту.

- Есть те, кто считает, что поднятие тяжестей в различных весовых категориях обычно не характерно для женщин. Однако я не согласна с этим мнением. Упорный труд и стремление, целенаправленные, непрерывные тренировки приводят к успеху в любом виде спорта. Конечно, это непростой мир, но в спорте все возможно, - говорит Жадыра Бермухамбетова.



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