Жители 12 микрорайона Актау борются против уплотненной застройки

фото жительницы Актау

Прекратить уплотненное строительство высоток требуют жители 12 микрорайона Актау. По их словам, застройка возле 11 дома незаконная и согласия у горожан на проведение строительных работ никто не брал.



- Стройка началась в 2021 году ещё при старом акиме города, варварским образом была уничтожена большая часть деревьев, убраны и не восстановлены фонари освещения. О нагрузке на инженерные коммуникации застройщики подумали? Нагрузка на и так не новые коммуникации создаст ещё больше проблем жителям не только этого дома, но и близлежащих, - обратились с вопросом жители Актау в Telemram-канале чата акима Мангистауской области.



В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что строительство ведется на законных основаниях.



- Имеется архитектурно-планировочное задание объекта. Эскизный проект согласован Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства. Имеется положительное заключение экспертизы рабочего проекта. Застройщик уведомил орган государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительно-монтажных работ. ​В связи с этим Застройщиком соблюдены основные требования к процессу строительства в соответствии со статьей 68 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», - сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в 9 микрорайоне планируют построить многоэтажку. Против этой идеи выступил аким города Актау Ербол Избергенов. Однако суд счел действия акима незаконными.



Суд признал незаконным отказ акима Актау в изменении целевого назначения земельного участка одному из ТОО и и оштрафовал чиновника на 172 500 тенге.