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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:08

Просмотров: 1349

Жители 12 микрорайона Актау борются против уплотненной застройки

Жители 12 микрорайона Актау протестуют против строительства нового здания в непосредственной близости с их домом. Больше всего горожан возмущает, что власти города игнорируют создание нагрузки на инженерные сети, из-за которой у жителей города систематически возникают проблемы с подачей воды.

фото жительницы Актау
Прекратить уплотненное строительство высоток требуют жители 12 микрорайона Актау. По их словам, застройка возле 11 дома незаконная и согласия у горожан на проведение строительных работ никто не брал.

- Стройка началась в 2021 году ещё при старом акиме города, варварским образом была уничтожена большая часть деревьев, убраны и не восстановлены фонари освещения. О нагрузке на инженерные коммуникации застройщики подумали? Нагрузка на и так не новые коммуникации создаст ещё больше проблем жителям не только этого дома, но и близлежащих, - обратились с вопросом жители Актау в Telemram-канале чата акима Мангистауской области.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что строительство ведется на законных основаниях.

- Имеется архитектурно-планировочное задание объекта. Эскизный проект согласован Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства. Имеется положительное заключение экспертизы рабочего проекта. Застройщик уведомил орган государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительно-монтажных работ. ​В связи с этим Застройщиком соблюдены основные требования к процессу строительства в соответствии со статьей 68 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 9 микрорайоне планируют построить многоэтажку. Против этой идеи выступил аким города Актау Ербол Избергенов. Однако суд счел действия акима незаконными.

Суд признал незаконным отказ акима Актау в изменении целевого назначения земельного участка одному из ТОО и и оштрафовал чиновника на 172 500 тенге.



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Комментарии ( 6 )

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  • OlegVak
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 21:01
Получится как с 14 микрорайоном....как говорится пошумели - пошумели...как говорится "а Васька слушает да ест" beer2 то,что старые микрорайоны отдали под точечную застройку всякого рода строительным мафиям это уже давным давно свершившийся факт beat от того,что местные аборигены выступают против это для нынешних властей лишь отмазка и они отмахиваются от самих жителей как от назойливых мух...вот теперь на секунду представьте как новый ЖК да ещё высокоэтажный где будут установлены мощные сетевые насосы по циркуляции воды по всему высотному дому это уже большой жирный минус нормальному давлению соседним старым домам которые будут сидеть на водном голоде..это колоссальная нагрузка на старые теплосети и водокоммуникации!!! Это вопиющий произвол..но ведь властям имущих это не будет волновать от слова совсем...
 
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  • ak12
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 20:48
Прекратить в городе уплотненное строительство значит прекратить коррупцию чиновников. Пытаются это сделать другие коррупционеры, но пока результата не видно.
 
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  • OlegVak
  • alixah
  • Ну Ну
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 20:03
Прекратите всякие стройки в старых микрорайонах! Хватит издеваться над городом!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:10
Продолжают убивать город.
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:36
Прекратить уплотненное строительство высоток требуют жители 12 микрорайона Актау.

Народ!, успокойтесь, НИ кто и НЕ, когда не прекратит эти стройки, как и эту...My Webpage...Что сколько лет на глазах строили этот бетонный каркас, как будто ни кто не знал и не видел...
У наших местных "правителей", кишка тонка что бы закрыть и снести - эти стройки...
В Целинограде сидят "конкретные, хозяева жизни", и они "решают", ЧТО!, и ГДЕ!, строить на Магышлаке, за счёт их денег...

Все мы ходим под богом.
 
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montgomery (Посетители) Сегодня, 18:26
+100500
 
 

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