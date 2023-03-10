Группу скотокрадов задержали в Мангистау: они похитили овец на 3 миллиона тенге

фото ДП Мангистауской области

Сотрудниками криминальной полиции отдела полиции Мангистауского района и участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы, а также сотрудниками роты патрульной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был остановлен автомобиль марки «Газель».



- В ходе проверки в багажнике транспортного средства были обнаружены три похищенные овцы и задержана преступная группа из четырех человек. Похищенный скот оказался принадлежащим частному крестьянскому хозяйству. Далее в результате расследования задержанных подозреваемых стало известно, что они причастны к еще 44 кражам овец. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составляет 3 миллиона 290 тысяч тенге, - сообщили в полиции региона.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по части 3 статьи 188 УК РК («Кража»). Ведется расследование.