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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 1985

Актау вошел в пятерку самых комфортабельных городов Казахстана

В Институте экономических исследований (ERI) назвали города с самым высоким качеством жизни. По итогам 2022 года лучшими городами Казахстана по качеству жизни стали Астана, Атырау, Алматы, Актау и Туркестан. Жанаозен в рейтинге занял 16 место.

Фото из архива Lada.kz
По итогам 2022 года Институт экономических исследований (ERI) подготовил Национальный Рейтинг качества жизни в разрезе 25 городов Казахстана. Рейтинг включает 3 фактора «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» и «Инфраструктура». Рейтинг составляли по 89 показателям, из которых 53 – статистические, а 36 – сформированы по результатам онлайн-анкетирования жителей городов.

По итогам 2022 года лучшими городами Казахстана по качеству жизни стали Астана, Атырау, Алматы, Актау и Туркестан.

- Четвертое место в рейтинге в 2022 году занимает город Актау с 5,40 баллами. Примечательно, что Актау третий год подряд не опускается ниже четвертого места в рейтинге. В разрезе факторов у Актау 4-е место по развитости «Экономики и бизнеса» и качеству «Инфраструктуры», 5-е место по фактору «Человеческие ресурсы». По мнению жителей, основные проблемы города: качество медицинских услуг, работа коммунальных услуг, отсутствие рабочих мест, - говорится в отчете Института экономических исследований.

Жанаозен в рейтинге занял 16 место, опередив Актобе, но уступив Кокшетау.

- Относительно лучшие позиции Жанаозен занимает по субфактору «Инфраструктура» (5,49 балла – 6-е место). По двум субфакторам «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» – на 23-м и 20-м местах. Основные проблемы в городе, по мнению жителей, заключается в отсутствии рабочих мест, чистоты в городе, качеству медицинских и коммунальных услуг – 38,9%, - говорят авторы исследования.

По индексу «дороговизны жизни» наиболее высокие значения прожиточного минимума сложились в 9 городах – Жанаозен, Астана, Риддер, Степногорск, Алматы, Экибастуз, Балхаш, Усть-Каменогорск, Атырау.

Менее дорогими для жизни городами стали Туркестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз. Например, прожиточный минимум в Туркестане дешевле на 1,5 раза по сравнению с Жанаозеном.

Наиболее высокий показатель безработицы по отношению к количеству наёмных работников отмечается в городе Туркестан, наименьший показатель в Жанаозене.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно здесь.



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Комментарии ( 4 )

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  • arelav_74
 бобер (Посетители) Сегодня, 22:44
Ну вот опять! Все было хорошо, пока не решили сделать лучше!

Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги!
 
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 gem (Посетители) Сегодня, 21:09
Что курили?
 
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  • ЛШП
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 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 20:29
Что с этими деревьями достали. Здесь свой шик.Песок. А про деревья лучше вообще забыть, пить скоро не чего будет. А по хорошему те деньги которые с бюджета на озеленение тратятся каждый год уже МАЭК отремонтировать можно было бы. А там и вода полив
 
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 17:37
По качеству инфраструктуры? Ну-ну. А ещё, наверное, по количеству зелёных насаждений...
 
 

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