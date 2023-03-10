Актау вошел в пятерку самых комфортабельных городов Казахстана

Фото из архива Lada.kz
По итогам 2022 года Институт экономических исследований (ERI) подготовил Национальный Рейтинг качества жизни в разрезе 25 городов Казахстана. Рейтинг включает 3 фактора «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» и «Инфраструктура». Рейтинг составляли по 89 показателям, из которых 53 – статистические, а 36 – сформированы по результатам онлайн-анкетирования жителей городов.
По итогам 2022 года лучшими городами Казахстана по качеству жизни стали Астана, Атырау, Алматы, Актау и Туркестан.
- Четвертое место в рейтинге в 2022 году занимает город Актау с 5,40 баллами. Примечательно, что Актау третий год подряд не опускается ниже четвертого места в рейтинге. В разрезе факторов у Актау 4-е место по развитости «Экономики и бизнеса» и качеству «Инфраструктуры», 5-е место по фактору «Человеческие ресурсы». По мнению жителей, основные проблемы города: качество медицинских услуг, работа коммунальных услуг, отсутствие рабочих мест, - говорится в отчете Института экономических исследований.
Жанаозен в рейтинге занял 16 место, опередив Актобе, но уступив Кокшетау.
- Относительно лучшие позиции Жанаозен занимает по субфактору «Инфраструктура» (5,49 балла – 6-е место). По двум субфакторам «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» – на 23-м и 20-м местах. Основные проблемы в городе, по мнению жителей, заключается в отсутствии рабочих мест, чистоты в городе, качеству медицинских и коммунальных услуг – 38,9%, - говорят авторы исследования.
По индексу «дороговизны жизни» наиболее высокие значения прожиточного минимума сложились в 9 городах – Жанаозен, Астана, Риддер, Степногорск, Алматы, Экибастуз, Балхаш, Усть-Каменогорск, Атырау.
Менее дорогими для жизни городами стали Туркестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз. Например, прожиточный минимум в Туркестане дешевле на 1,5 раза по сравнению с Жанаозеном.
Наиболее высокий показатель безработицы по отношению к количеству наёмных работников отмечается в городе Туркестан, наименьший показатель в Жанаозене.
Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно здесь.
По итогам 2022 года лучшими городами Казахстана по качеству жизни стали Астана, Атырау, Алматы, Актау и Туркестан.
- Четвертое место в рейтинге в 2022 году занимает город Актау с 5,40 баллами. Примечательно, что Актау третий год подряд не опускается ниже четвертого места в рейтинге. В разрезе факторов у Актау 4-е место по развитости «Экономики и бизнеса» и качеству «Инфраструктуры», 5-е место по фактору «Человеческие ресурсы». По мнению жителей, основные проблемы города: качество медицинских услуг, работа коммунальных услуг, отсутствие рабочих мест, - говорится в отчете Института экономических исследований.
Жанаозен в рейтинге занял 16 место, опередив Актобе, но уступив Кокшетау.
- Относительно лучшие позиции Жанаозен занимает по субфактору «Инфраструктура» (5,49 балла – 6-е место). По двум субфакторам «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» – на 23-м и 20-м местах. Основные проблемы в городе, по мнению жителей, заключается в отсутствии рабочих мест, чистоты в городе, качеству медицинских и коммунальных услуг – 38,9%, - говорят авторы исследования.
По индексу «дороговизны жизни» наиболее высокие значения прожиточного минимума сложились в 9 городах – Жанаозен, Астана, Риддер, Степногорск, Алматы, Экибастуз, Балхаш, Усть-Каменогорск, Атырау.
Менее дорогими для жизни городами стали Туркестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз. Например, прожиточный минимум в Туркестане дешевле на 1,5 раза по сравнению с Жанаозеном.
Наиболее высокий показатель безработицы по отношению к количеству наёмных работников отмечается в городе Туркестан, наименьший показатель в Жанаозене.
Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно здесь.