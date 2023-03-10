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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:28

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Рыба с червями: солдаты Нацгвардии из Актау и Жанаозена пожаловались на питание в частях

Солдаты воинских частей Национальной гвардии РК, дислоцированных в Актау, Жанаозене и Атырау, пожаловались на плохую и испорченную еду. О том, что их плохо кормят, выяснилось во время социологических опросов. В Нацгвардии сообщили, что в воинских частях на постоянной основе проводится работа по выявлению фактов недобросовестного выполнения услуг поставщиками питания. По их результатам в ряде воинских частей с начала года были сменены поставщики услуг питания. Об этом сообщает BaigeNews.kz.

Фото с сайта baigenews.kz
В Национальной гвардии Казахстана провели «круглый» стол, на который пригласили представителей фирм - организаторов услуг питания из-за жалоб солдат на плохую и испорченную еду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии РК.

В издании Caravan.kz 7 марта этого года был опубликован материал под названием «Нашим детям в Актау дают рыбу с червями».

В публикации упоминаются воинские части Национальной гвардии РК, дислоцированные в Актау, Жанаозене и Атырау, где при проведении социологических опросов солдаты срочной службы анонимно пожаловались на плохое питание, сообщив, что якобы их кормят рыбой с червями.

- Сообщаем, что данные социологические опросы среди личного состава по вопросам организации питания в солдатских столовых были проведены командованием воинских частей. Результаты социологических опросов по питанию военнослужащих срочной службы были обсуждены на «круглом» столе с приглашением представителей фирм - организаторов услуг питания, - говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что в воинских частях на постоянной основе проводится работа по выявлению фактов недобросовестного выполнения услуг поставщиками договорных обязательств. По их результатам в ряде воинских частей с начало года были сменены поставщики услуг питания.

По приведенным фактам в публикации газеты в вышеназванных воинских частях проводятся служебные расследования, итоги которых обещают огласить позднее.



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