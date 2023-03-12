Без охраны: подростки проникают на неработающие аттракционы в Актау

- Сегодня увидели, как на одном из неработающих аттракционах играли подростки. Раскручивают их руками. Не очень понятно, кто вообще следит на сохранностью парка, будут ли проверять аттракционы перед началом сезона. Да и дети тем более могут покалечить друг друга, - заявляет местный житель.

По словам горожан, аттракционы в городском парке «Акбота» не функционируют. Дети и подростки свободно играют там, подвергая себя опасности.Доступ имеется и к колесу обозрения, куда также самовольно проникли сегодня подростки. Они сели в кабинку и начали ее раскачивать. Затем принялись прыгать на ограждении.Напомним, в начале марта в городском акимате сообщили, что как только бизнесмены освободят территорию парка «Акбота», его передадут в доверительное управление.