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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:46

Просмотров: 1597

Без охраны: подростки проникают на неработающие аттракционы в Актау

Неработающие аттракционы в парке «Акбота» находятся без охраны.

Кадр видео
По словам горожан, аттракционы в городском парке «Акбота» не функционируют. Дети и подростки свободно играют там, подвергая себя опасности.

- Сегодня увидели, как на одном из неработающих аттракционах играли подростки. Раскручивают их руками. Не очень понятно, кто вообще следит на сохранностью парка, будут ли проверять аттракционы перед началом сезона. Да и дети тем более могут покалечить друг друга, - заявляет местный житель.


Доступ имеется и к колесу обозрения, куда также самовольно проникли сегодня подростки. Они сели в кабинку и начали ее раскачивать. Затем принялись прыгать на ограждении.

Напомним, в начале марта в городском акимате сообщили, что как только бизнесмены освободят территорию парка «Акбота», его передадут в доверительное управление.




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Комментарии ( 1 )

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  • zloyfil
  • ЛШП
 VeraSad (Посетители) Вчера, 21:16
Хорошим людям парк никогда не отдадут в доверительное управление. Представьте какой болезненный удар будет по кормушке чиновников и гнилой системе озеленения, когда в парке появятся интересные декоративные растения, шикарные деревья и кустарники, привезут хороший посадочный материал, грамотно установят систему полива, применят для посадки все необходимые удобрения и всё приживется, несмотря на "суровые климатические условия". Это развеет миф о плохой приживаемости и о адаптированных саженцах, на которые тупо ссылаются ботаники. Люди не слепые, видят сколько в городе иранских и европейский деревьев, которые прекрасно прижились и хорошо выглядят. Озеленителям придет производить посадку должным образом, приобретая качественный посадочный материал, а не жалкие веточки Ботанического сада. Это сильный удар по карманам кое-кому.
 
 

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