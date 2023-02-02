Акимат Актау: Как только бизнесмены освободят территорию парка «Акбота», его передадут в доверительное управление

Фото из архива
Ердаулет Базар рассказал, что сегодня парк «Акбота» находится в городской собственности.
- Судебное решение об освобождении территории парка бизнесменами передано судебным исполнителям. После того, как решение суда будет исполнено и участки земли будут освобождены, парк вновь передадут в доверительное управление, так как ранее доверительный управляющий парка «Акбота» ТОО «Rent service 2018» обратился в акимат Актау по возврату парка в государственную собственность в связи с тем, что предприниматели отказались освобождать территорию, - сказал Ердаулет Базар.
По словам Ердаулета Базар, в договоре с новым доверительным управляющим парка будет предусмотрен пункт о заключении договоров с действующими предпринимателями.
- Новый доверительный управляющий уже будет напрямую заключать договоры с действующими предпринимателями, - отметил Ердаулет Базар.
В департаменте Антикоррупционной службы по Мангистауской области сообщили, что к ним обратились более 20 субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность по розничной торговле на территории парка «Акбота». Предприниматели пожаловались, что акимат города не продлил им разрешения на занятие данным видом деятельности на территории парка.
- Сегодня, 2 февраля, в центре «Antikor» проведена рабочая встреча с участием должностных лиц акимата Актау и владельцев малого бизнеса, в результате которой местным исполнительным органом принято решение о продлении разрешений предпринимателям, - сообщили в ведомстве.
Исполняющий обязанности руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Ердаулет Базар также прокомментировал это решение.
- Антикор предложил нам передать каждому предпринимателю по куску земли на территории парка и обязать их выполнять работы по благоустройству. Но такой вариант мы не можем исполнить, так как передача земли в аренду осуществляется только на основании конкурса-тендера. Мы не можем гарантировать предпринимателю, что он получит кусок земли, на котором осуществлял свою деятельность, ведь в конкурсе могут принимать и другие, более крупные предприниматели. Опять же предприниматели малого бизнеса столкнуться с трудностями. Единственный выход для предпринимателя - это заключить договор с доверительным управляющим и работать спокойно, - отметил Ердаулет Базар.
Напомним, в конце февраля 2022 года территорию «Акботы» передали в доверительное управление.
Позже был представлен новый проект парка «Акбота».
В июне между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт. Бизнесменов обязали освободить парк «Акбота».
В сентябре 2022 года парк «Акбота» вновь вернули в городскую собственность. Доверительный управляющий парка «Акбота» ТОО «Rent service 2018» обратился в акимат Актау по возврату парка в государственную собственность. Для развития инфраструктуры парка ТОО «Rent service 2018» инвестировал 25 миллионов тенге.
- Судебное решение об освобождении территории парка бизнесменами передано судебным исполнителям. После того, как решение суда будет исполнено и участки земли будут освобождены, парк вновь передадут в доверительное управление, так как ранее доверительный управляющий парка «Акбота» ТОО «Rent service 2018» обратился в акимат Актау по возврату парка в государственную собственность в связи с тем, что предприниматели отказались освобождать территорию, - сказал Ердаулет Базар.
По словам Ердаулета Базар, в договоре с новым доверительным управляющим парка будет предусмотрен пункт о заключении договоров с действующими предпринимателями.
- Новый доверительный управляющий уже будет напрямую заключать договоры с действующими предпринимателями, - отметил Ердаулет Базар.
В департаменте Антикоррупционной службы по Мангистауской области сообщили, что к ним обратились более 20 субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность по розничной торговле на территории парка «Акбота». Предприниматели пожаловались, что акимат города не продлил им разрешения на занятие данным видом деятельности на территории парка.
- Сегодня, 2 февраля, в центре «Antikor» проведена рабочая встреча с участием должностных лиц акимата Актау и владельцев малого бизнеса, в результате которой местным исполнительным органом принято решение о продлении разрешений предпринимателям, - сообщили в ведомстве.
Исполняющий обязанности руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Ердаулет Базар также прокомментировал это решение.
- Антикор предложил нам передать каждому предпринимателю по куску земли на территории парка и обязать их выполнять работы по благоустройству. Но такой вариант мы не можем исполнить, так как передача земли в аренду осуществляется только на основании конкурса-тендера. Мы не можем гарантировать предпринимателю, что он получит кусок земли, на котором осуществлял свою деятельность, ведь в конкурсе могут принимать и другие, более крупные предприниматели. Опять же предприниматели малого бизнеса столкнуться с трудностями. Единственный выход для предпринимателя - это заключить договор с доверительным управляющим и работать спокойно, - отметил Ердаулет Базар.
Напомним, в конце февраля 2022 года территорию «Акботы» передали в доверительное управление.
Позже был представлен новый проект парка «Акбота».
В июне между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт. Бизнесменов обязали освободить парк «Акбота».
В сентябре 2022 года парк «Акбота» вновь вернули в городскую собственность. Доверительный управляющий парка «Акбота» ТОО «Rent service 2018» обратился в акимат Актау по возврату парка в государственную собственность. Для развития инфраструктуры парка ТОО «Rent service 2018» инвестировал 25 миллионов тенге.