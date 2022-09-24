Парк «Акбота» возвращают в городскую собственность

Фото из архива lada.kz
Доверительный управляющий парка «Акбота» ТОО «Rent service 2018» обратился в акимат Актау по возврату парка в государственную собственность.
Для развития инфраструктуры парка ТОО «Rent service 2018» инвестировал 25 миллионов тенге.
Напомним, в конце февраля этого года территорию «Акботы» передали в доверительное управление.
Позже был представлен новый проект парка «Акбота».
В июне между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт. Бизнесменов обязали освободить парк «Акбота».
- Ведется работа по заключению дополнительного соглашения по аннулированию заключенного контракта. После заключения дополнительного соглашения парк будет возвращен на баланс акимата Актау и будет обслуживаться городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, - отметили чиновники.
Для развития инфраструктуры парка ТОО «Rent service 2018» инвестировал 25 миллионов тенге.
- Эта сумма направлена на проведение по всему парку системы капельного орошения, установки емкости, таймера. Также заменены все лапочки освещения на энергосберегающие. Проводилась ежедневная уборка, вырубка сухостоя. Приведен в порядок зеленый фонд парка, - заверил руководитель ТОО «Rent service 2018» Абдумалик Алеудин.
Напомним, в конце февраля этого года территорию «Акботы» передали в доверительное управление.
Позже был представлен новый проект парка «Акбота».
В июне между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт. Бизнесменов обязали освободить парк «Акбота».