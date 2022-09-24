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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:05

Просмотров: 412

Парк «Акбота» возвращают в городскую собственность

Из местного бюджета на развитие парка средств не выделялось, сообщили в городском акимате.

Фото из архива lada.kz
Доверительный управляющий парка «Акбота» ТОО «Rent service 2018» обратился в акимат Актау по возврату парка в государственную собственность.

- Ведется работа по заключению дополнительного соглашения по аннулированию заключенного контракта. После заключения дополнительного соглашения парк будет возвращен на баланс акимата Актау и будет обслуживаться городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, - отметили чиновники.


Для развития инфраструктуры парка ТОО «Rent service 2018» инвестировал 25 миллионов тенге.

- Эта сумма направлена на проведение по всему парку системы капельного орошения, установки емкости, таймера. Также заменены все лапочки освещения на энергосберегающие. Проводилась ежедневная уборка, вырубка сухостоя. Приведен в порядок зеленый фонд парка, - заверил руководитель ТОО «Rent service 2018» Абдумалик Алеудин.


Напомним, в конце февраля этого года территорию «Акботы» передали в доверительное управление.
Позже был представлен новый проект парка «Акбота».
В июне между предпринимателями и чиновниками в Актау разгорелся конфликт. Бизнесменов обязали освободить парк «Акбота».



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Комментарии ( 1 )

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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:26
Все,хана парку окончательно...Если можно назвать это парком-то что осталось...
 
 

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