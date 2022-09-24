Парк «Акбота» возвращают в городскую собственность

- Ведется работа по заключению дополнительного соглашения по аннулированию заключенного контракта. После заключения дополнительного соглашения парк будет возвращен на баланс акимата Актау и будет обслуживаться городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, - отметили чиновники.

- Эта сумма направлена на проведение по всему парку системы капельного орошения, установки емкости, таймера. Также заменены все лапочки освещения на энергосберегающие. Проводилась ежедневная уборка, вырубка сухостоя. Приведен в порядок зеленый фонд парка, - заверил руководитель ТОО «Rent service 2018» Абдумалик Алеудин.