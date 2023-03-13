Что изменят поправки в порядок разрешения трудовых споров и упростят ли они проведение забастовок, рассказала социолог

Забастовка рабочих ТОО «Мобил Сервис Групп». Архивное фото

Забастовка работников АО «Phystech II». Архивное фото



Забастовка работников ТОО «West Oil Software». Архивное фото



Видеообращение работников ТОО «БозашыТрансҚұрылыс». Архивное фото



Сотрудники нефтесервисной компании ТОО «Кезби» недовольны условиями труда. Архивное фото



- Да, действительно, законом предусмотрено упрощение процедуры организации забастовок. Так, закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции.Организация забастовок станет выглядеть следующим образом: подача заявления, примирительная комиссия, трудовой арбитраж и только потом забастовка. Она будет занимать от 11 до 33 дней. У работодателя таким образом будет месяц на решение требований работников до забастовки. Вводится понятие «часовая предупредительная забастовка», которая может быть проведена в период арбитража и которая по замыслу будет направлена на демонстрацию серьезности намерений коллектива. Если на предприятии есть профсоюз и выборный представитель работника одновременно, для принятия решения о забастовке создается единый орган.Также законом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, что сделано с целью активизации работы этого института.Порядок работы согласительной комиссии (досудебная процедура урегулирования трудовых споров предполагает обращение в согласительную комиссию в первую очередь. – lada.kz) теперь отражен в едином локальном нормативно-правовом акте – соглашении о работе комиссии, работодатели будут обязаны знакомить работников с этим документом, при этом в законе оговаривается содержание соглашения, а также конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии.К числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию.- Сложно сказать однозначно. Но очевидно, что власти понимают всю серьёзность ситуации, связанной с ростом социально-трудовых конфликтов в стране, и пытаются предпринять определенные шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. В рамках деятельности нашей организации – Eurasian Center for People Management (ECPM) мы указывали на катастрофичность последствий указанной ситуации.Очевидно, что часть положений закона может позитивно отразиться на ситуации, тем не менее, не все зависит только от работников. Большое значение будет иметь позиция работодателей, официальных профсоюзов, призванных защищать права работников. Конечно, как указывают парламентарии, в стране существуют проблемы в работе переговорных и примирительных институтов, и значит работу в этом направлении нужно пересматривать. Показательно, в частности, что в докладе Казахстанского бюро по правам человека указывается, что «особенностью трудовых конфликтов последних лет является то, что роль медиаторов и представителей интересов работников брали на себя местные исполнительные органы ввиду низкой эффективности профсоюзных организаций».Безусловно, трудовой конфликт, выливающийся в итоге в забастовку, не возникает в одночасье, работодатели должны всегда держать «руку на пульсе», понимать существующие настроения и запросы в коллективе, уметь адекватно реагировать на них.- Действительно, происходит рост социально-трудовых конфликтов в стране, и значение тут имеет комплекс причин. Во главе экономические, что связано конечно с инфляцией, которая за год достигла 25%. Не менее важным фактором являются условия труда. Так, в 2022 году в результате несчастных случаев на производствах Казахстана пострадали 1465 работников.Вместе с тем, не только эти факторы обусловливает возникновение и рост социально-трудовых конфликтов в стране, во многом значение имеют и управленческие промахи, неумение руководителей своевременно диагностировать причины конфликтного взаимодействия, уметь определить возможные и наиболее оптимальные стратегии их разрешения, а также быть способными предотвратить их негативные последствия.Все это знания лежат в плоскости управленческой культуры руководителей. Тем не менее, этот фактор зачастую игнорируется в стране, расхожей является точка зрения, что только повышение заработных плат является тем фактором, который определяет настроения в коллективе. Вместе с тем многочисленные исследования свидетельствуют, что значимость психологического фактора имеет порой определяющее значение в рассматриваемом ключе, и, по меньшей мере, напрямую отражается на эффективности деятельности предприятия.- Давайте исходить из фактов. Как часто профсоюзы, и особенно крупнейшие из них, были задействованы в урегулировании социально-трудовых конфликтов в стране? Как показывает практика, их участие минимально.Профсоюзы действительно заявляют о важных для казахстанских работников проблемах – необходимости индексации заработных плат, заключения трудовых договоров, тем не менее, данные проблемы общеизвестны. И в этом ключе сложно не согласиться с существующей точкой зрения о том, что деятельность официальных профсоюзов в стране зачастую носит формальный характер и должна быть пересмотрена, причем не только на уровне государства, но и на уровне организации деятельности самих профсоюзов.То есть речь идет как о необходимости законодательного усиления влияния профсоюзов, так и о повышении уровня правовой грамотности членов профсоюзов.- Руководитель ECPM Ербол Исмаилов не раз озвучивал в публичном поле важность искоренения коммуникационного разрыва между руководством и сотрудниками, которое во многих предприятиях страны носит критический характер. Также он указывал на важность разработки четких технологий управления конфликтами и кризисами, общей культуры поведения в кризисных ситуациях и в целом необходимости понимания социальных настроений коллектива.Безусловно, это и есть главные превентивные механизмы, которые должны использоваться в производственных компаниях: замеры социальных настроений, повышение юридической и финансовой грамотности работников, развитие коммуникационных и финансовых навыков менеджмента, укрепление корпоративной культуры и производственной идеологии.- Наша многолетняя практика свидетельствует о том, что протест имеет свою эволюционность. Зарождаясь, как трудовой спор, он может перерасти в трудовой конфликт, который в свою очередь трансформируется в социальный протест. Если в случае с трудовыми или социальным протестами работодатели, власти не предпринимают своевременных мер, не улучшается социальная политика предприятий и регионов, это чревато трансформацией в политический протест.До тех пор, пока не будут обеспечены базовые производственные, социально инфраструктурные, экономические условия работников и населения, риск возникновения и распространения протестов сохраняется.Сегодня, как демонстрирует статистика социально-трудовых конфликтов, которую мы ведем в рамках деятельности нашей организации, число социально-трудовых конфликтов в стране остается значимым, что свидетельствует о том, что проблемы, влияющие на их возникновение, по-прежнему не теряют свою значимость, остроту. Потому все те меры, которые были указаны выше, должны стать нормальной и постоянной практикой в любых трудовых коллективах.