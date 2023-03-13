Ямочный ремонт дорог в Актау обещают начать 14 марта

Жители пожаловались на ямы на автомобильных дорогах города.- Кто отвечает за дороги, увольте его, он не работает. Везде ямы, вчера покрышку порвал на одной из ям. Покрышка стоит 40 000 тенге, кто мне их возместит, - пишет один из жителей.В городской администрации сообщили, что завтра, 14 марта, в Актау начнут ремонтировать автомобильные дороги.- По проведению текущего ямочного ремонта центральных автомобильных дорог города Актау до июня будут проведены ремонтные работы в объеме 7 000 квадратных метров. На сегодняшний день составлен список для выполнения, работы начнутся завтра, - заявили в городской администрации.