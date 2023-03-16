В Мангистау уменьшилось количество браков и разводов

В 2022 году в Казахстане узаконили отношения 128,5 тысяч пар — на 8,4% меньше, чем годом ранее, сообщают аналитики [url=https://www.lada.kz/admin.php?mod=addnews&amp;amp;amp;action=addnews]Ranking[/url]



В городах количество браков сократилось на 14% за год, в селах, напротив, выросло на 5,4%.



Количество разводов за прошедший год составило 17,7 тысячи — на 8,1% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов уменьшилось на 11,9% за год, до 13,1 тысячи, а в селах увеличилось на 4,7%, до 4,6 тысячи.



В региональном разрезе больше всего браков зарегистрировано в Алматы, Туркестанской области и Астане.



По количеству зарегистрированных разводов первые три строчки заняли Алматы, Астана и Карагандинская область. Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую, Кызылординскую и Мангистаускую области.