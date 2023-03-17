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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 2461

От вывода трубопровода до выплаты зарплаты: аким Актау призвал жителей заниматься озеленением дворов

Глава региона Нурлан Ногаев и аким Актау Ербол Избергенов провели встречу с населением, на которой ответили на вопросы горожан об озеленении, бесперебойной подаче воды и точечной застройке города, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Глава региона Нурлан Ногаев и аким Актау Ербол Избергенов 16 марта встретились с населением областного центра. Горожан интересовали вопросы, касающиеся социальной, жилищной, коммунальной сфер, а также вопросы развития инфраструктуры.

От вывода трубопровода до выплаты зарплаты: аким Актау призвал жителей заниматься озеленением дворов


Аким города рассказал присутствующим на встрече о мерах по решению вопросов озеленения. Так, в 2023 году, по словам Ербола Избергенова, планируется посадить более семи тысяч деревьев. В сентябре 2022 года в городе, как отметил аким, насчитывалось более 65 тысяч лиственных и около четырех тысяч хвойных деревьев. Ербол Избергенов сообщил, что растения, высаженные в городе, прошли научный эксперимент в ботаническом саду и акклиматизировались в Актау. Но для улучшения зеленого фонда необходима всесторонняя поддержка и активное участие горожан.

От вывода трубопровода до выплаты зарплаты: аким Актау призвал жителей заниматься озеленением дворов


- Жителями предъявляются достаточно жесткие замечания по благоустройству и озеленению, мы прислушиваемся к этим нареканиям и стараемся улучшить ситуацию, но без участия жителей должного результата мы не увидим. Мы хотим продолжить практику привлечения жителей к озеленению своих дворов. Сделать город лучше, чище, зеленее, но только общими усилиями. Для тех, кто желает собственными силами заняться поливом придомовых территорий, мы предоставим все условия: от вывода трубопровода до выплаты заработной платы каждому, - отметил Ербол Избергенов.

В прошлом году с представителями 253 многоквартирных домов был заключен договор на полив зеленых насаждений внутри микрорайонов, и эта работа, по словам акима, продолжается.

- В микрорайоны, где с обслуживающими организациями удалось прийти к соглашению, водовозы заезжать не будут. Этот процесс позволит своевременно производить полив деревьев и кустарников в рамках условий договора. Вовлечение горожан в процесс озеленения своих дворов позволит Актау в скором времени вернуть гордое звание «зеленого города», - добавил аким.

От вывода трубопровода до выплаты зарплаты: аким Актау призвал жителей заниматься озеленением дворов


От вывода трубопровода до выплаты зарплаты: аким Актау призвал жителей заниматься озеленением дворов


С учетом дефицита воды в регионе для орошения зеленых насаждений используются источники подземных вод. К примеру, зеленые насаждения в 4А микрорайоне поливаются подземными водами. Однако этого, как говорит глава города, недостаточно. Поэтому в целях оптимального использования источников подземных вод установлено два водохранилища.

В 2023 году с целью увеличения мощности водохранилищ начаты работы по установке дополнительных водохранилищ объемом 500 кубометров.

Одним из наиболее острых вопросов обсуждения на встрече стал вопрос обеспечения жителей качественными коммунальными услугами. Речь шла о проектах по модернизации МАЭК и городских инженерных сетей.

Как известно, в ноябре прошлого года энергокомбинат передали в коммунальную собственность региона. Теперь, по словам чиновников, планируется провести технический аудит энергетического оборудования. Разработана и передана на рассмотрение госэкспертизы проектно-сметная документация на строительство опреснительной установки мощностью 24 тысячи кубометров в сутки.

Глава региона также ответил на жалобы общественности о точечной застройке города и неудобной планировке зданий.

- Согласно поручению главы государства, мы принимаем соответствующие меры по противодействию строительства домов, застройщики которых не имеют разрешительных документов. В областном центре насчитывается порядка 25 домов, которые строят незаконно. Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области проводятся работы по анализу текущей ситуации для принятия дальнейших мер. Также стоит отметить, что квартиры в этих домах уже выкуплены вкладчиками. Кто-то из них уже приступил к проведению ремонта. Исходя из этого, мы убедительно просим население перед покупкой жилья в новостройках проверять наличие разрешительных документов у застройщиков, - отметил Нурлан Ногаев.

Участники встречи рассказали также о непростой ситуации с благоустройством города, нехваткой мест для прогулок.

После окончания встречи с населением глава региона провел личный прием граждан.



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Комментарии ( 10 )

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elek (Посетители) Сегодня, 16:12
Цитата: None None
Вроде как показания счетчика вычитаются из домового.

По хорошему - показания этого счётчика должен оплачивать АКИМАТ, а не жильцы дома из общедомовых расходов. И сам счётчик регистрировать на Акимат.
 
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Знакомый (Посетители) Сегодня, 15:43
Сделайте оросительную систему.Тогда и призывайте народ озеленять свой двор!! А так всё популисткие речи, всё это мы слышали уже!!
 
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  • Ingul
 motor (Посетители) Сегодня, 15:07
А воды то где будут брать? Летом и так для питья не хватает. Деньги чем на Отпан Тау лучше бы на озеленение пустили бы..
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 14:33
такого распила бюджета мы ещё не видели для деревьев и кустов.

Почему?!, это "ШОУ", по распилу бюджетных денег происходит каждый летний период, пластиковые трубы и "рекламные тумбы" ставили, впоследствии
всё!, убрали, сейчас хотят на самих жителей это озеленение и полив свалить...
Цитата: Vohazab
Хорошая позиция у ёкимата!

А!, куча рабочих - дармоедов ЧТО!, числятся в этих липовых конторах по озеленению и поливу растений, чем занимаются?...

Все мы ходим под богом.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:09
11900,
мне сказали ТА компания что у на сейчас по озеленению

чтобы оплачивать зарплату надо чтобы было ОССИ, ПО, или ИП

чтобы поставить счётчик на учёт нужен ОСИ или ИП

и так далее

они считают деревья кустарники и ставят их на учёт и за каждый считают. но ели не покрывают расходы ТО с вашего кармана доплата идёт

None None,
а счётчик вам регистрировали? или висит в воздухе


у меня пока висит в воздухе

а РКЦ не может взять счётчик на учёт пока нет ОСИ и прочего. ЖЭК, а ЖЭК против, потому что уже общая статья расхода

порочный круг

glu-info,

ДА! тут просто слов нет... даже уже эмоций.

такого распила бюджета мы ещё не видели для деревьев и кустов

аким Актау Ербол Избергенов!

Скажите пжл куда обратиться, чтобы всё что Вы сказали воплотить в реальность , но чтобы не было у жильцов волокиты и проблем с не понимаем

а то: идите туда сначала
там: нет Вам не к нам
и снова: вам надо собрать то то или открыть то то

потому что всё это юридически
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:38
Хорошая позиция у ёкимата! Вы сажайте и поливайте деревья сами, а мы будем деньги на озеленение пилить. Взять хотя бы многострадальные системы орошения, на которые ежегодно выделяются деньги, и трубопроводы для которых тянут каждый год, ломая асфальт на дорогах и тротуарах, Кто нибудь хоть раз видел, как они работают? Лично я ни разу, не видел, как и водовозок поливающих деревья по графику.
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 12:18
«Для реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по посадке двух миллиардов деревьев, в регионе на 2021-2025 годы утвержден комплексный план воспроизводства лесов. Всего за пять лет планируется посадить семь миллионов саженцев на 2 803 гектарах лесных массивов. Из местного бюджета всего запланировано выделить 805 млн 400 тысяч тенге», - сообщил Нурлан Жантоков.

В 2021 году из областного бюджета выделено 214 млн тенге, которые были направлены в учреждения лесного хозяйства на приобретение техники, проведения работ по сбору, хранению семян и оплату труда дополнительных сезонных рабочих. В том же году на 309 гектарах лесного фонда области высажено 905 тысяч саженцев деревьев. А в 2022 году было запланировано высадить 1 млн 389 тысяч саженцев деревьев на площади 543,5 га, что было полностью выполнено. На работы из областного бюджета было выделено и израсходовано 253,1 млн тенге.

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 Argallo (Посетители) Сегодня, 11:28
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Просто кинули все на жителей и сами ничего делать не хотят, классно придумали.
 
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 None None (Посетители) Сегодня, 10:54
Мы вывели кран из подвала, поставили счетчик.
Вроде как показания счетчика вычитаются из домового.
 
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 11900 (Посетители) Сегодня, 10:51
Для тех, кто желает собственными силами заняться поливом придомовых территорий, мы предоставим все условия: от вывода трубопровода до выплаты заработной платы каждому, - отметил Ербол Избергенов.

Вот вроде как есть такая возможность, но ни кто не знает как это сделать. Расскажите куда надо обращаться, что необходимо для этого и т.д. А то не дождешься этих водовозчиков, все погибает.
 
 

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