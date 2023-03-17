От вывода трубопровода до выплаты зарплаты: аким Актау призвал жителей заниматься озеленением дворов

Глава региона Нурлан Ногаев и аким Актау Ербол Избергенов 16 марта встретились с населением областного центра. Горожан интересовали вопросы, касающиеся социальной, жилищной, коммунальной сфер, а также вопросы развития инфраструктуры.Аким города рассказал присутствующим на встрече о мерах по решению вопросов озеленения. Так, в 2023 году, по словам Ербола Избергенова, планируется посадить более семи тысяч деревьев. В сентябре 2022 года в городе, как отметил аким, насчитывалось более 65 тысяч лиственных и около четырех тысяч хвойных деревьев. Ербол Избергенов сообщил, что растения, высаженные в городе, прошли научный эксперимент в ботаническом саду и акклиматизировались в Актау. Но для улучшения зеленого фонда необходима всесторонняя поддержка и активное участие горожан.- Жителями предъявляются достаточно жесткие замечания по благоустройству и озеленению, мы прислушиваемся к этим нареканиям и стараемся улучшить ситуацию, но без участия жителей должного результата мы не увидим. Мы хотим продолжить практику привлечения жителей к озеленению своих дворов. Сделать город лучше, чище, зеленее, но только общими усилиями. Для тех, кто желает собственными силами заняться поливом придомовых территорий, мы предоставим все условия: от вывода трубопровода до выплаты заработной платы каждому, - отметил Ербол Избергенов.В прошлом году с представителями 253 многоквартирных домов был заключен договор на полив зеленых насаждений внутри микрорайонов, и эта работа, по словам акима, продолжается.- В микрорайоны, где с обслуживающими организациями удалось прийти к соглашению, водовозы заезжать не будут. Этот процесс позволит своевременно производить полив деревьев и кустарников в рамках условий договора. Вовлечение горожан в процесс озеленения своих дворов позволит Актау в скором времени вернуть гордое звание «зеленого города», - добавил аким.С учетом дефицита воды в регионе для орошения зеленых насаждений используются источники подземных вод. К примеру, зеленые насаждения в 4А микрорайоне поливаются подземными водами. Однако этого, как говорит глава города, недостаточно. Поэтому в целях оптимального использования источников подземных вод установлено два водохранилища.В 2023 году с целью увеличения мощности водохранилищ начаты работы по установке дополнительных водохранилищ объемом 500 кубометров.Одним из наиболее острых вопросов обсуждения на встрече стал вопрос обеспечения жителей качественными коммунальными услугами. Речь шла о проектах по модернизации МАЭК и городских инженерных сетей.Как известно, в ноябре прошлого года энергокомбинат передали в коммунальную собственность региона. Теперь, по словам чиновников, планируется провести технический аудит энергетического оборудования. Разработана и передана на рассмотрение госэкспертизы проектно-сметная документация на строительство опреснительной установки мощностью 24 тысячи кубометров в сутки.Глава региона также ответил на жалобы общественности о точечной застройке города и неудобной планировке зданий.- Согласно поручению главы государства, мы принимаем соответствующие меры по противодействию строительства домов, застройщики которых не имеют разрешительных документов. В областном центре насчитывается порядка 25 домов, которые строят незаконно. Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области проводятся работы по анализу текущей ситуации для принятия дальнейших мер. Также стоит отметить, что квартиры в этих домах уже выкуплены вкладчиками. Кто-то из них уже приступил к проведению ремонта. Исходя из этого, мы убедительно просим население перед покупкой жилья в новостройках проверять наличие разрешительных документов у застройщиков, - отметил Нурлан Ногаев.Участники встречи рассказали также о непростой ситуации с благоустройством города, нехваткой мест для прогулок.После окончания встречи с населением глава региона провел личный прием граждан.