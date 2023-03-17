Актауский школьник стал призером Международной олимпиады

XXXV Азиатско-Тихоокеанская международная олимпиада по математике проходила с 13 по 15 марта на базе республиканской физико-математической школы в Алматы.По итогам международной олимпиады ученик 10 класса Дамир Нурланов завоевал серебряную медаль.В Олимпиаде одновременно приняли участие представители 43 стран мира: Аргентины, Австралии, России, США, Канады, Индонезии, Японии, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Мексики и др.- Этот конкурс был для меня большой подготовкой перед республиканской предметной олимпиадой. Думаю, это большой успех в завоевании серебряной медали среди сильнейших, - говорит Дамир Нурланов.Дамир готовится к республиканской предметной олимпиаде.