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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:05

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Актауский школьник стал призером Международной олимпиады

Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Дамир Нурланов стал серебряным призером Международной олимпиады по математике, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу школы.

Фото из архива Lada.kz
XXXV Азиатско-Тихоокеанская международная олимпиада по математике проходила с 13 по 15 марта на базе республиканской физико-математической школы в Алматы.

По итогам международной олимпиады ученик 10 класса Дамир Нурланов завоевал серебряную медаль.

Актауский школьник стал призером Международной олимпиады


В Олимпиаде одновременно приняли участие представители 43 стран мира: Аргентины, Австралии, России, США, Канады, Индонезии, Японии, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Мексики и др.

- Этот конкурс был для меня большой подготовкой перед республиканской предметной олимпиадой. Думаю, это большой успех в завоевании серебряной медали среди сильнейших, - говорит Дамир Нурланов.

Дамир готовится к республиканской предметной олимпиаде.



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