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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1282

Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь празднования Наурыза

Празднование Наурыза в Мангистау началось с 13 марта на горе Отпан. Основные гулянья запланированы на 22 число. В центре общественных коммуникаций предоставили программу мероприятий, которые смогут посетить жители области.

фото из архива Lada.kz
В Актау традиционно основные мероприятия пройдут на набережной в 15 микрорайоне 21 и 22 марта.

21 марта на набережной у амфитеатра запланировано проведение праздничных концертов:

10:00 – концерт артистов университета имени Ш. Есенова;

18:00 – праздничный концерт «Жаса, Наурыз, Дәстүрлі» фольклорного ансамбля «Ақтау сазы»;

19:00 – театрализованное представление «Алтыбақан – алтын бесік».

22 марта также у амфитеатра пройдет продолжение празднования:

10:00 – торжественное мероприятие «Наурыз думан-2023», праздничный концерт;

12:00 – праздничный концерт детских творческих коллективов «Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз».

17:00 – праздничный концерт «Наурыз келді жыл басы, Наурыз думан жалғасы» артистов города с творческими коллективами КДК имени Абая.

Традиционно на набережной, как сообщили в центре общественных коммуникаций, будут установлены юрты 21 марта.

Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь празднования Наурыза

Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь празднования Наурыза

Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь празднования Наурыза


Напомним, на Наурыз казахстанцы отдыхают с 21 по 23 марта, то есть со вторника по четверг (3 дня подряд). Далее 1 рабочий день – 24 марта (пятница) и снова 2 выходных дня - суббота и воскресенье.



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