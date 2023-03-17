Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь празднования Наурыза

фото из архива Lada.kz
В Актау традиционно основные мероприятия пройдут на набережной в 15 микрорайоне 21 и 22 марта.
21 марта на набережной у амфитеатра запланировано проведение праздничных концертов:
10:00 – концерт артистов университета имени Ш. Есенова;
18:00 – праздничный концерт «Жаса, Наурыз, Дәстүрлі» фольклорного ансамбля «Ақтау сазы»;
19:00 – театрализованное представление «Алтыбақан – алтын бесік».
22 марта также у амфитеатра пройдет продолжение празднования:
10:00 – торжественное мероприятие «Наурыз думан-2023», праздничный концерт;
12:00 – праздничный концерт детских творческих коллективов «Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз».
17:00 – праздничный концерт «Наурыз келді жыл басы, Наурыз думан жалғасы» артистов города с творческими коллективами КДК имени Абая.
Традиционно на набережной, как сообщили в центре общественных коммуникаций, будут установлены юрты 21 марта.
Напомним, на Наурыз казахстанцы отдыхают с 21 по 23 марта, то есть со вторника по четверг (3 дня подряд). Далее 1 рабочий день – 24 марта (пятница) и снова 2 выходных дня - суббота и воскресенье.
21 марта на набережной у амфитеатра запланировано проведение праздничных концертов:
10:00 – концерт артистов университета имени Ш. Есенова;
18:00 – праздничный концерт «Жаса, Наурыз, Дәстүрлі» фольклорного ансамбля «Ақтау сазы»;
19:00 – театрализованное представление «Алтыбақан – алтын бесік».
22 марта также у амфитеатра пройдет продолжение празднования:
10:00 – торжественное мероприятие «Наурыз думан-2023», праздничный концерт;
12:00 – праздничный концерт детских творческих коллективов «Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз».
17:00 – праздничный концерт «Наурыз келді жыл басы, Наурыз думан жалғасы» артистов города с творческими коллективами КДК имени Абая.
Традиционно на набережной, как сообщили в центре общественных коммуникаций, будут установлены юрты 21 марта.
Напомним, на Наурыз казахстанцы отдыхают с 21 по 23 марта, то есть со вторника по четверг (3 дня подряд). Далее 1 рабочий день – 24 марта (пятница) и снова 2 выходных дня - суббота и воскресенье.
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