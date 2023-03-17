Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь празднования Наурыза

В Актау традиционно основные мероприятия пройдут на набережной в 15 микрорайоне 21 и 22 марта.10:00 – концерт артистов университета имени Ш. Есенова;18:00 – праздничный концерт «Жаса, Наурыз, Дәстүрлі» фольклорного ансамбля «Ақтау сазы»;19:00 – театрализованное представление «Алтыбақан – алтын бесік».10:00 – торжественное мероприятие «Наурыз думан-2023», праздничный концерт;12:00 – праздничный концерт детских творческих коллективов «Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз».17:00 – праздничный концерт «Наурыз келді жыл басы, Наурыз думан жалғасы» артистов города с творческими коллективами КДК имени Абая.Традиционно на набережной, как сообщили в центре общественных коммуникаций, будут установлены юрты 21 марта.Напомним, на Наурыз казахстанцы отдыхают с 21 по 23 марта, то есть со вторника по четверг (3 дня подряд). Далее 1 рабочий день – 24 марта (пятница) и снова 2 выходных дня - суббота и воскресенье.