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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:51

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Главный имам Мангистауской мечети призвал владельцев магазинов снизить цены на продукты в честь Рамазана

В этом году месяц Рамазан начнется 23 марта, а 22 марта будет прочтён тарауык намаз (желательный намаз, который совершается в месяц Рамазан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари). Об этом на выездной пресс-конференции, организованной центром общественных коммуникаций, сообщил главный имам Мангистауской областной мечети Бекет ата Ануар Елжанов.

Ануар Елжанов
По словам Ануара Елжанова, для тех, кто постится, при областной мечети «Бекет ата» будет установлена специальная палатка, в которой ежедневно будут накрыты столы для проведения ифтар (вечерний прием пищи) на 400 человек. А в других мечетях на территории региона ифтар ежедневно будет предусмотрен для 5 тысяч человек. Кроме того, бесплатно будут организованы курсы по изучению арабской азбуки и чтению молитв.

- Месяц Рамазан - это благословенный месяц, который позволяет поклоняться Аллаху, совершать добрые поступки, укреплять веру. В этом году в 20 из 40 мечетей региона будут прочитаны тарауык намаз и хатым Коран, - сказал Ануар Елжанов.

По словам имама, Духовное управление мусульман Казахстана определило ночь с 17 на 18 апреля, как Кадыр туні (ночь предопределения). А 21 апреля начнется Ораза айт. Сообщается также, что размер пожертвования (пітір садақа) рассчитывается по средней цене двух килограммов муки.

- В этом году размер пожертвования составляет 535 тенге. У кого позволяют финансы, можно совершить пожертвование по цене хурмы и изюма. Если люди с достатком не могут держать пост, то они имеют возможность совершить фидию, то есть проводить процесс разговения (приема пищи) для одного малоимущего человека, держащего пост, в течение 30 дней - утром и вечером, либо пожертвовать ему причитающуюся за месяц сумму. При этом призываю предпринимателей, руководителей торговых центров, учитывая условия жизни нашего народа, в честь священного месяца снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10 процентов, - сказал главный имам области.

Главный имам Мангистауской мечети призвал владельцев магазинов снизить цены на продукты в честь Рамазана



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