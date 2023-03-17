Главный имам Мангистауской мечети призвал владельцев магазинов снизить цены на продукты в честь Рамазана

По словам Ануара Елжанова, для тех, кто постится, при областной мечети «Бекет ата» будет установлена специальная палатка, в которой ежедневно будут накрыты столы для проведения ифтар (вечерний прием пищи) на 400 человек. А в других мечетях на территории региона ифтар ежедневно будет предусмотрен для 5 тысяч человек. Кроме того, бесплатно будут организованы курсы по изучению арабской азбуки и чтению молитв.- Месяц Рамазан - это благословенный месяц, который позволяет поклоняться Аллаху, совершать добрые поступки, укреплять веру. В этом году в 20 из 40 мечетей региона будут прочитаны тарауык намаз и хатым Коран, - сказал Ануар Елжанов.По словам имама, Духовное управление мусульман Казахстана определило ночь с 17 на 18 апреля, как Кадыр туні (ночь предопределения). А 21 апреля начнется Ораза айт. Сообщается также, что размер пожертвования (пітір садақа) рассчитывается по средней цене двух килограммов муки.- В этом году размер пожертвования составляет 535 тенге. У кого позволяют финансы, можно совершить пожертвование по цене хурмы и изюма. Если люди с достатком не могут держать пост, то они имеют возможность совершить фидию, то есть проводить процесс разговения (приема пищи) для одного малоимущего человека, держащего пост, в течение 30 дней - утром и вечером, либо пожертвовать ему причитающуюся за месяц сумму. При этом призываю предпринимателей, руководителей торговых центров, учитывая условия жизни нашего народа, в честь священного месяца снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10 процентов, - сказал главный имам области.