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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:17

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В Актау приступили к ликвидации стихийных свалок и пообещали установить там камеры

В Актау прошли рейдовые мероприятия, во время которых были выявлены несанкционированные точки выброса твердых бытовых отходов. На сегодняшний день чиновники выявили 9 стихийных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Свалка в Актау
Стихийные свалки были выявлены по следующим адресам:

1. На территории производственной базы №5 («Рекон»);
2. Жилой массив «Рауан»;
3. На территории производственной базы №7 (Теплый пляж, село Умирзак, поселок Приозерный);
4. На территории жилого массива Приморский;
5. В районе 20 микрорайона;
6. В районе строительного магазина «Мастер дом»;
7. В районе озера «Киши Оймаша» (Малая Оймаша);
8. В районе гостиницы «Нур Плаза»;
9. Возле 14 дома в 34 микрорайоне;
10. В районе новых микрорайонов.

- В ходе объезда города сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства обнаружили участки, где часто скапливается мусор. Сейчас мы приступили к ликвидации этих точек, - отметил Галымжан Серикбаев, руководитель отдела ЖКХ.

В отделе ЖКХ отметили, что ведется планомерная работа по недопущению повторного образования стихийных свалок. К примеру, помимо разъяснительных работ с жильцами близлежащих домов, на территории стихийных свалок появятся камеры видеонаблюдения.




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