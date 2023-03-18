В Актау приступили к ликвидации стихийных свалок и пообещали установить там камеры

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Стихийные свалки были выявлены по следующим адресам:1. На территории производственной базы №5 («Рекон»);2. Жилой массив «Рауан»;3. На территории производственной базы №7 (Теплый пляж, село Умирзак, поселок Приозерный);4. На территории жилого массива Приморский;5. В районе 20 микрорайона;6. В районе строительного магазина «Мастер дом»;7. В районе озера «Киши Оймаша» (Малая Оймаша);8. В районе гостиницы «Нур Плаза»;9. Возле 14 дома в 34 микрорайоне;10. В районе новых микрорайонов.- В ходе объезда города сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства обнаружили участки, где часто скапливается мусор. Сейчас мы приступили к ликвидации этих точек, - отметил Галымжан Серикбаев, руководитель отдела ЖКХ.В отделе ЖКХ отметили, что ведется планомерная работа по недопущению повторного образования стихийных свалок. К примеру, помимо разъяснительных работ с жильцами близлежащих домов, на территории стихийных свалок появятся камеры видеонаблюдения.