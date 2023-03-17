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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:54

Просмотров: 248

Для устранения дефицита электроэнергии в Актау будут модернизированы 20 трансформаторных станций

В этом году в Актау будут модернизированы 20 трансформаторных станций с целью устранения дефицита электроэнергии. Об этом сказал аким города Ербол Избергенов на встрече с жителями.

Иллюстративное фото
По словам акима Актау, трансформаторные станции будут модернизированы в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13 и 28 микрорайонах.

- Ожидается реконструкция однотрансформаторных подстанций в двухтрансформаторные. После завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию нагрузка кабелей 0,4 кВ, подключенных к трансформаторным станциям в указанных микрорайонах, снизится на 50%, - сказал аким города на встрече.

Ранее модернизация станций в городе осуществлялась в два этапа, и было обновлено 40 трансформаторных станций. На данный момент идет третий этап.

- Стоит отметить, что в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ в плановом порядке отключается электричество, - сообщили в акимате города.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:18
Для устранения дефицита электроэнергии в Актау будут модернизированы 20 трансформаторных станций.

Смысл модернизировать ТП, когда не хватает вырабатываемой мощности с МАЭКа, из - за дополнительных самостроев между домами, и новостроек, а в ТП из -за больших нагрузок летом не выдерживает оборудование,а на отходящих фидерах, и сечение жил на кабельных линиях не достаточно...

Все мы ходим под богом.
 
 

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