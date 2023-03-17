Для устранения дефицита электроэнергии в Актау будут модернизированы 20 трансформаторных станций.

По словам акима Актау, трансформаторные станции будут модернизированы в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13 и 28 микрорайонах.



- Ожидается реконструкция однотрансформаторных подстанций в двухтрансформаторные. После завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию нагрузка кабелей 0,4 кВ, подключенных к трансформаторным станциям в указанных микрорайонах, снизится на 50%, - сказал аким города на встрече.



Ранее модернизация станций в городе осуществлялась в два этапа, и было обновлено 40 трансформаторных станций. На данный момент идет третий этап.



- Стоит отметить, что в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ в плановом порядке отключается электричество, - сообщили в акимате города.