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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:59

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В Мангистау 10 категорий граждан могут получить неотложную стоматологическую помощь бесплатно

В Мангистауской области в этом году через систему ОСМС (обязательного социального медицинского страхования) будет оказываться экстренная стоматологическая помощь 10 категориям граждан. А плановую стоматологическую помощь могут получить только дети до 18 лет и беременные женщины. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор филиала Фонда социального медицинского страхования Мангистауской области Елдеш Космаганбетов.

Фото из архива Lada.kz
По его словам, в число 10 льготных категорий входят: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 групп, обладатели подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, неработающие лица, осуществляющие уход за больными с социально-значимыми заболеваниями, детьми-инвалидами, инвалидами первой группы.

- Хочу отметить, что стоматологические услуги в системе ОСМС или в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи доступны только отдельным социально уязвимым категориям населения. Вышеупомянутая неотложная и плановая стоматологическая помощь осуществляется по свободному выбору пациента. Теперь больному не требуется наличие направления участкового врача по месту прописки. В случае недовольства населения оказанной стоматологической помощью, можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования, - сказал Елдеш Космаганбетов.

Елдеш Космаганбетов отметил также, что в этом году Фонд социального медицинского страхования заключил прямые контракты со стоматологическими клиниками. Теперь пациенты могут обращаться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику напрямую.

- Сегодня стоматологическую помощь можно получить в поликлиниках с соответствующим оборудованием и специалистами. Здесь помощь могут получить не только граждане, зарегистрированные в данной поликлинике, но и пациенты, зарегистрированные в другом месте. Для этого нужно записаться на прием через регистратуру. В случае отказа пациенту в оказании стоматологических услуг за счет ОСМС или оказания медицинской помощи в полном объеме вы можете обратиться в службу поддержки пациентов этой же клиники, - сказал Елдеш Космаганбетов.

Пациенты могут самостоятельно выбрать стоматологическую клинику. Только выбранная клиника должна быть поставщиком услуг Фонда социального медицинского страхования. В настоящее время в Мангистауской области по системе социального медицинского страхования обслуживают население 24 стоматологические клиники. Список всех поликлиник можно увидеть на официальном сайте fms.kz или в самой поликлинике.



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