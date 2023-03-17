В Мангистау 10 категорий граждан могут получить неотложную стоматологическую помощь бесплатно

Фото из архива Lada.kz
По его словам, в число 10 льготных категорий входят: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 групп, обладатели подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, неработающие лица, осуществляющие уход за больными с социально-значимыми заболеваниями, детьми-инвалидами, инвалидами первой группы.
- Хочу отметить, что стоматологические услуги в системе ОСМС или в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи доступны только отдельным социально уязвимым категориям населения. Вышеупомянутая неотложная и плановая стоматологическая помощь осуществляется по свободному выбору пациента. Теперь больному не требуется наличие направления участкового врача по месту прописки. В случае недовольства населения оказанной стоматологической помощью, можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования, - сказал Елдеш Космаганбетов.
Елдеш Космаганбетов отметил также, что в этом году Фонд социального медицинского страхования заключил прямые контракты со стоматологическими клиниками. Теперь пациенты могут обращаться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику напрямую.
- Сегодня стоматологическую помощь можно получить в поликлиниках с соответствующим оборудованием и специалистами. Здесь помощь могут получить не только граждане, зарегистрированные в данной поликлинике, но и пациенты, зарегистрированные в другом месте. Для этого нужно записаться на прием через регистратуру. В случае отказа пациенту в оказании стоматологических услуг за счет ОСМС или оказания медицинской помощи в полном объеме вы можете обратиться в службу поддержки пациентов этой же клиники, - сказал Елдеш Космаганбетов.
Пациенты могут самостоятельно выбрать стоматологическую клинику. Только выбранная клиника должна быть поставщиком услуг Фонда социального медицинского страхования. В настоящее время в Мангистауской области по системе социального медицинского страхования обслуживают население 24 стоматологические клиники. Список всех поликлиник можно увидеть на официальном сайте fms.kz или в самой поликлинике.
- Хочу отметить, что стоматологические услуги в системе ОСМС или в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи доступны только отдельным социально уязвимым категориям населения. Вышеупомянутая неотложная и плановая стоматологическая помощь осуществляется по свободному выбору пациента. Теперь больному не требуется наличие направления участкового врача по месту прописки. В случае недовольства населения оказанной стоматологической помощью, можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования, - сказал Елдеш Космаганбетов.
Елдеш Космаганбетов отметил также, что в этом году Фонд социального медицинского страхования заключил прямые контракты со стоматологическими клиниками. Теперь пациенты могут обращаться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику напрямую.
- Сегодня стоматологическую помощь можно получить в поликлиниках с соответствующим оборудованием и специалистами. Здесь помощь могут получить не только граждане, зарегистрированные в данной поликлинике, но и пациенты, зарегистрированные в другом месте. Для этого нужно записаться на прием через регистратуру. В случае отказа пациенту в оказании стоматологических услуг за счет ОСМС или оказания медицинской помощи в полном объеме вы можете обратиться в службу поддержки пациентов этой же клиники, - сказал Елдеш Космаганбетов.
Пациенты могут самостоятельно выбрать стоматологическую клинику. Только выбранная клиника должна быть поставщиком услуг Фонда социального медицинского страхования. В настоящее время в Мангистауской области по системе социального медицинского страхования обслуживают население 24 стоматологические клиники. Список всех поликлиник можно увидеть на официальном сайте fms.kz или в самой поликлинике.
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