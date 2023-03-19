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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:29

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Жалобы на пытки зарегистрированы в Мангистау

По поручению Президента, с начала этого года все заявления по фактам пыток рассматривает прокурор.

Фото из доступных источников
Под председательством заместителя прокурора области Азамата Валиева проведено межведомственное совещание с органами уголовного преследования и пенитенциарной системы по вопросу исключения фактов недозволенных методов следствия и оперативно-розыскной деятельности.

Жалобы на пытки зарегистрированы в Мангистау


Как сообщили в областной прокуратуре, в нашем регионе зарегистрировано два обращения по пыткам.

Однако в ходе проверки следственным путем факты не подтвердились.

В целях профилактики и недопущения пыток на совещании рассмотрены вопросы касательно противодействия недозволенным методам следствия и установлению видеокамер наблюдения во всех органах и исправительных учреждения.

Акцент делался на исключение слепых зон в зданиях органов уголовного преследования, а также наделением всех сотрудников дежурных частей видеожетонами для четкой фиксации даты и времени доставления граждан в правоохранительные органы.

Вопрос недозволенных методов следствия находится на постоянном контроле прокуратуры области.



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