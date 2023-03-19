Насколько подорожали лекарства в Мангистау

Производство фармацевтических препаратов за первый месяц текущего года достигло 17 миллиардов тенге, из которых 15,7 миллиарда тенге пришлось на лекарства, 1,3 миллиарда тенге - на прочие фармацевтические препараты.Цены на фармацевтическую продукцию по итогам февраля 2023 года выросли на 1,2 процента за месяц.В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала на 13,6 процента, что является самым высоким показателем годового роста с января 2017 года.В региональном разрезе годовое удорожание фармацевтической продукции по итогам февраля текущего года варьировалось от 7,2 процента в Алматинской области до 21,2 процента в Алматы.Значительный рост был также отмечен в Мангистауской (на 18,3 процента), Северо-Казахстанской (на 15,4 процента) и Кызылординской (на 15,3 процента) областях.