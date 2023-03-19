Насколько подорожали лекарства в Мангистау

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Производство фармацевтических препаратов за первый месяц текущего года достигло 17 миллиардов тенге, из которых 15,7 миллиарда тенге пришлось на лекарства, 1,3 миллиарда тенге - на прочие фармацевтические препараты.
Цены на фармацевтическую продукцию по итогам февраля 2023 года выросли на 1,2 процента за месяц.
В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала на 13,6 процента, что является самым высоким показателем годового роста с января 2017 года.
В региональном разрезе годовое удорожание фармацевтической продукции по итогам февраля текущего года варьировалось от 7,2 процента в Алматинской области до 21,2 процента в Алматы.
Значительный рост был также отмечен в Мангистауской (на 18,3 процента), Северо-Казахстанской (на 15,4 процента) и Кызылординской (на 15,3 процента) областях.
Цены на фармацевтическую продукцию по итогам февраля 2023 года выросли на 1,2 процента за месяц.
В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала на 13,6 процента, что является самым высоким показателем годового роста с января 2017 года.
В региональном разрезе годовое удорожание фармацевтической продукции по итогам февраля текущего года варьировалось от 7,2 процента в Алматинской области до 21,2 процента в Алматы.
Значительный рост был также отмечен в Мангистауской (на 18,3 процента), Северо-Казахстанской (на 15,4 процента) и Кызылординской (на 15,3 процента) областях.
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