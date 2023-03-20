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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:41

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В пользу очередного бизнес-центра? Стела первопроходцам исчезла с аллеи в Актау

Вдова первопроходца, почетного строителя РК Юрия Казбергенова, рассказала, что стела, посвященная первым строителям города, исчезла с аллеи 12 микрорайона Актау. По ее словам, труд первооткрывателей Мангышлака ответственные органы обесценивают. Женщина привела в пример то, что в городе нет ни одной аллеи или сквера в честь тех, кто стоял у истоков строительства Актау. Помимо этого, жительница города высказала опасение, что участок в 12 микрорайоне отдали под застройку бизнес-центра. Эту информацию в акимате никак не комментируют.

стела в честь строителей в 12 микрорайоне Актау
Вдова первопроходца, почетного строителя РК Юрия Казбергенова, обратилась в редакцию Lada.kz и рассказала, что стела, посвященная первым строителям Актау, исчезла с аллеи 12 микрорайона.

- Стелу убрали неизвестно куда. Мне интересно, на этом месте действительно появится аллея в честь строителей или, как обычно, место продано для очередного дома или бизнес-центра? Неужели первопроходцы, первые строители нашего города не заслужили своим тяжелым трудом сквера, памятника, парка в нашем городе? Это, знаете ли, не та работа строителей, которая сейчас происходит, это строительство в пустыне, без воды, под палящим солнцем. Люди строили, жили, работали в тяжелейших условиях, - рассказала жительница Актау.

Женщина также обратилась к властям с просьбой рассмотреть возможность установки памятных досок на домах, где жили и живут почетные строители.

- Мой покойный муж Казбергенов Юрий Таубулекович - почетный строитель РК, приехал в наш город в 1960 году, построил практически половину старого города, изначально жили в землянках, я приехала в 1965 году. Помимо предложения о строительстве сквера и аллеи, я считаю, что нужно установить памятные доски на домах, где жили почетные строители, тем более, повод есть - предстоящей юбилей нашего города, - отметила жительница Актау.

В Актауском городском акимате никак не прокомментировали ситуацию, пообещав предоставить информацию позже.



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Комментарии ( 1 )

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 elek (Посетители) Сегодня, 11:21
стела, посвященная первым строителям города, исчезла

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
 
 

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