В пользу очередного бизнес-центра? Стела первопроходцам исчезла с аллеи в Актау

Вдова первопроходца, почетного строителя РК Юрия Казбергенова, обратилась в редакцию Lada.kz и рассказала, что стела, посвященная первым строителям Актау, исчезла с аллеи 12 микрорайона.



- Стелу убрали неизвестно куда. Мне интересно, на этом месте действительно появится аллея в честь строителей или, как обычно, место продано для очередного дома или бизнес-центра? Неужели первопроходцы, первые строители нашего города не заслужили своим тяжелым трудом сквера, памятника, парка в нашем городе? Это, знаете ли, не та работа строителей, которая сейчас происходит, это строительство в пустыне, без воды, под палящим солнцем. Люди строили, жили, работали в тяжелейших условиях, - рассказала жительница Актау.



Женщина также обратилась к властям с просьбой рассмотреть возможность установки памятных досок на домах, где жили и живут почетные строители.



- Мой покойный муж Казбергенов Юрий Таубулекович - почетный строитель РК, приехал в наш город в 1960 году, построил практически половину старого города, изначально жили в землянках, я приехала в 1965 году. Помимо предложения о строительстве сквера и аллеи, я считаю, что нужно установить памятные доски на домах, где жили почетные строители, тем более, повод есть - предстоящей юбилей нашего города, - отметила жительница Актау.



В Актауском городском акимате никак не прокомментировали ситуацию, пообещав предоставить информацию позже.