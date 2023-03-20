Качество медицины и транспортные услуги: на что чаще всего жалуются потребители Мангистау

Посредством платформы e-otinish и портала электронного правительства в департамент поступило 88 обращений. По 25 из них были даны разъяснения, удовлетворено 36 жалоб, шесть обращений были переадресованы в другой государственный орган. Сумма возврата средств составила 2 875 150 тенге.



На Telegram Bot ведомства, по словам Рауана Мухаева, поступило восемь обращений, по которым потребителям были даны разъяснения. В ходе личного приема было принято 62 потребителя. Удовлетворительно решены 23 обращения на сумму 2 024 980 тенге. По телефону горячей линии принято более 97 звонков. Потребителям было возвращено 102 200 тенге.



- Наибольшее количество жалоб - 182 - относятся к сфере розничной торговли, 27 человек недовольны услугами ЖКХ, 15 – бытовыми услугами. Качеством медицинских услуг не удовлетворены 10 жителей, восемь – транспортными услугами. В остальных сферах – единичные обращения. За последний месяц увеличилось количество жалоб на работу электронного сайта ТОО «Wildberries». В результате работы нашего департамента с начала года потребителям возвращено от ТОО «Wildberries» 613 560 тенге. Всего поступило 30 обращений. Из них 23 удовлетворены, семь находятся на рассмотрении, - прокомментировал Рауан Мухаев.



К слову, в 2022 году в департамент поступило 796 обращений. Потребителям было возвращено 16 685 997 тенге.



Из анализа поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей следует, что население больше беспокоят вопросы, возникающие при приобретении некачественных товаров в розничной торговле, вопросы обмена и возврата товара. Кроме того, заявители жаловались на некачественное предоставление бытовых услуг, в том числе по изготовлению и ремонту мебели. В сфере транспортных услуг назван отказ в возврате денежных средств при возврате билетов.