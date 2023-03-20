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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 828

В Мангистау начался весенний охотничий сезон

Стало известно, где, когда и на кого можно охотиться в Мангистау. Охота разрешена только на закреплённых территориях: Голубая бухта, Саура, Каранжанбас и другие. Об этом сообщает Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.

Фото из архива Lada.kz
С 1 по 15 апреля в Мангистау разрешена охота на селезня и утку.

Отстрел можно производить только на закреплённых территориях охотничьих хозяйств:

- Голубая бухта – Саура
- Ащысор
- Прибрежное
- Мангышлакское
- Каражанбас
- Токмак
- Жельтау Коленкели
- Бостанкум
- Кияхты
- Каратау

Охота на волков, шакалов, ворон, сорок, грачей, бродячих собак, по информации ведомства, не требует разрешения при:

- Осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники;

- производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.

Дополнительную информацию и разрешение на охоту можно получить в Мангистауском областном обществе охотников и рыболовов в магазине «Робинзон». Телефон для справок: 50-69-95.

В местной инспекции напомнили, что охота должна осуществляться в соответствии с Правилами законодательства. За незаконную деятельность предусмотрена уголовная и административная ответственность.



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