В Мангистау начался весенний охотничий сезон

Фото из архива Lada.kz
С 1 по 15 апреля в Мангистау разрешена охота на селезня и утку.
Отстрел можно производить только на закреплённых территориях охотничьих хозяйств:
- Голубая бухта – Саура
- Ащысор
- Прибрежное
- Мангышлакское
- Каражанбас
- Токмак
- Жельтау Коленкели
- Бостанкум
- Кияхты
- Каратау
Охота на волков, шакалов, ворон, сорок, грачей, бродячих собак, по информации ведомства, не требует разрешения при:
- Осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники;
- производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.
Дополнительную информацию и разрешение на охоту можно получить в Мангистауском областном обществе охотников и рыболовов в магазине «Робинзон». Телефон для справок: 50-69-95.
В местной инспекции напомнили, что охота должна осуществляться в соответствии с Правилами законодательства. За незаконную деятельность предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Отстрел можно производить только на закреплённых территориях охотничьих хозяйств:
- Голубая бухта – Саура
- Ащысор
- Прибрежное
- Мангышлакское
- Каражанбас
- Токмак
- Жельтау Коленкели
- Бостанкум
- Кияхты
- Каратау
Охота на волков, шакалов, ворон, сорок, грачей, бродячих собак, по информации ведомства, не требует разрешения при:
- Осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники;
- производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.
Дополнительную информацию и разрешение на охоту можно получить в Мангистауском областном обществе охотников и рыболовов в магазине «Робинзон». Телефон для справок: 50-69-95.
В местной инспекции напомнили, что охота должна осуществляться в соответствии с Правилами законодательства. За незаконную деятельность предусмотрена уголовная и административная ответственность.
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