В Мангистау начался весенний охотничий сезон

С 1 по 15 апреля в Мангистау разрешена охота на селезня и утку.



Отстрел можно производить только на закреплённых территориях охотничьих хозяйств:



- Голубая бухта – Саура

- Ащысор

- Прибрежное

- Мангышлакское

- Каражанбас

- Токмак

- Жельтау Коленкели

- Бостанкум

- Кияхты

- Каратау



Охота на волков, шакалов, ворон, сорок, грачей, бродячих собак, по информации ведомства, не требует разрешения при:



- Осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники;



- производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.



Дополнительную информацию и разрешение на охоту можно получить в Мангистауском областном обществе охотников и рыболовов в магазине «Робинзон». Телефон для справок: 50-69-95.



В местной инспекции напомнили, что охота должна осуществляться в соответствии с Правилами законодательства. За незаконную деятельность предусмотрена уголовная и административная ответственность.