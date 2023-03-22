«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении

Фаина Арутюнян. Фото: Артак Маргарян
Фаина Арутюнян – гражданка Казахстана, родом из Актау и сейчас является одним из популярнейших дизайнеров Армении, пользующийся широким признанием у самодостаточных женщин.
За день до интервью с корреспондентом Tengrinews.kz платье от Арутюнян появилось на обложке легендарного журнала Billboard. Наряд продемонстрировала певица из Италии и неоднократная победительница премии «Грэмми» Лаура Паузини.
Как рассказала Фаина Арутюнян, ее отец приехал в Казахстан на учебу и в Актау решил создать семью. Свое детство сама Фаина называет «счастливым и безоблачным», и, несмотря на трудности жизни в 90-х, ее родители работали и старались дать все самое лучшее.
Будущий дизайнер выбрала специальность, отличную от своей нынешней профессии. Фаина отучилась на экономиста, а после окончания учебы поехала в Ереван – поступать в художественную академию. Там все и закрутилось.
Сегодня наряды от Фаины Арутюнян примеряют на себя светские знаменитости Армении.
- Да, таких людей много, но я не работаю только со звездами. Иногда могу предоставить им какое-то платье на съемку или красную дорожку. Все же чаще я работаю с обычными людьми, - сказала Фаина Арутюнян.
Стоит отметить, что родители Фаины, все родственники и ее друзья остались в Актау. Сама она по-прежнему является гражданкой Казахстана.
- У меня казахстанские водительские права и машина с казахстанскими номерами. Как-то я так и не поменяла их, езжу, и никаких проблем не возникает. Если говорить о бизнесе, то здесь из-за того, что у меня паспорт другой страны, также никаких препятствий не было. 15 лет назад, когда я только начинала, нужен был вид на жительство в Армении. Сейчас всех нюансов не знаю, но все гораздо проще, - поделилась Фаина.
Дизайнер отмечает, что постоянно читает новости из Казахстана.
- Новости читаю, с мамой обсуждаю. Когда были январские события, очень переживала. Обязательно хожу на все выборы. Неважно, где ты живешь, в Казахстане, Армении или еще где-то, в общем-то, всем нам хочется одного: чтобы правительство думало о народе, чтобы не было коррупции, - рассказала Фаина Арутюнян.
Девушка отмечает, что видит много сходств между казахскими и армянским народами, хоть по приезду в страну она чувствовала разницу.
- И казахи, и армяне очень гостеприимные. Большие семьи и там, и там. Много родственников, праздники, застолья по поводу и без, большие свадьбы. В этом плане мне было комфортно, так как я привыкла к шуму, изобилию. Но когда я только переехала, я не очень хорошо знала армянский, а общение здесь в те годы было немного другое. Например, когда мужчина шутит, женщина шутить не должна была. Я не совсем понимала, когда я могу вступить в разговор, можно ли ругаться. А в Казахстане таких условностей не было. Мы, актауские, немного резкие. К тому же дружила я там в основном с мальчишками, - отметила дизайнер.
Фаина отмечает сходство и в языках двух культур. По признанию Фаины, из-за этого ей легче дается казахский, нежели английский. Она отмечает, что сходства также есть между казахстанской и армянской одеждой.
- В наших костюмах есть общие орнаменты, формы. Мне очень нравится, что у нас, в Казахстане, на свадьбах девушки надевают национальный наряд. Я хотела перенести эту культуру сюда и постоянно говорила об этом. А в Армении только сейчас началась эта тенденция. Когда я рассказываю о Казахстане или Армении, то говорю – «у нас». Если проходит какой-то конкурс, чемпионат, то я всегда болею и за Казахстан, и за Армению, поэтому все мероприятия проходят эмоционально. Я одинаково люблю обе свои родины - историческую и ту, где я родилась, - поделилась Фаина.
Фаина Арутюнян поделилась секретами вдохновения в работе. По ее словам, это происходит всегда по-разному. Муза может посетить дизайнера, как за рулем, так и просто из-за понравившейся ткани. По ее словам, больше всего времени занимает задумка, после чего уже работает вся команда Фаины. Дизайнер призналась, что возможно летом она посетит Актау и муза посетит ее там.
Дизайнер поделилась, что не любит, когда ради платья нужно идти на жертвы. В нем должно быть комфортно, женщина должна в нем сиять и чувствовать себя уверенно. По словам Фаины, ее клиентка очень похожа на нее саму: каждое платье, которое висит в магазине дизайнера, она с удовольствием носила бы сама.
Фаина Арутюнян дала пару советов казахстанским модницам.
- Очень важно выглядеть так, как вы себя ощущаете. Не пытайтесь быть кем-то другим, потому что это всегда выглядит нелепо. Я за то, чтобы ваш внешний вид показывал то, что у вас внутри. Будьте в гармонии с самой собой, со своей одеждой. Не нужно носить наряды, к примеру, голубого цвета просто потому, что кто-то сказал, что он модный. А вы его не любите, и он вам не подходит, - отметила дизайнер.
В планах Фаины – продавать одежду в Лос-Анджелесе. Сейчас в Ереване есть два магазина, где представлены коллекции от Арутюнян - ее собственный и мультибрендовый. Девушка желает открыть точку и в родном Казахстане. По ее мнению, казахстанские дизайнеры, как и армянские, не стоят на месте,.
и хотелось бы когда-нибудь принять участие в Kazakhstan Fashion Week.
Она говорит, что давно не была в Казахстане из-за загруженности, но хотела бы показать Актау детям.
- Я всем рассказываю, какой у нас город, очень люблю его. Конечно, мои дети должны знать о месте, где их мама провела свое детство. Когда кто-то летит в Казахстан, прошу привезти казы, потом готовлю бешбармак. Супругу нравится. А еще заказываю казахстанский шоколад. Я не знаю, правда ли он самый вкусный или это ассоциации с детством, но я и моя семья обожаем его. Считаю Казахстан сильным государством, у которого есть свое слово в мире. Самое главное, хочу пожелать, чтобы наши дети жили в мирных странах, - добавила Фаина Арутюнян.
Михаил Одинцов
За день до интервью с корреспондентом Tengrinews.kz платье от Арутюнян появилось на обложке легендарного журнала Billboard. Наряд продемонстрировала певица из Италии и неоднократная победительница премии «Грэмми» Лаура Паузини.
Нима Бенати, Billboard Italia
Как рассказала Фаина Арутюнян, ее отец приехал в Казахстан на учебу и в Актау решил создать семью. Свое детство сама Фаина называет «счастливым и безоблачным», и, несмотря на трудности жизни в 90-х, ее родители работали и старались дать все самое лучшее.
Будущий дизайнер выбрала специальность, отличную от своей нынешней профессии. Фаина отучилась на экономиста, а после окончания учебы поехала в Ереван – поступать в художественную академию. Там все и закрутилось.
Сегодня наряды от Фаины Арутюнян примеряют на себя светские знаменитости Армении.
Демонстрация коллекции Фаины Арутюнян
- Да, таких людей много, но я не работаю только со звездами. Иногда могу предоставить им какое-то платье на съемку или красную дорожку. Все же чаще я работаю с обычными людьми, - сказала Фаина Арутюнян.
Стоит отметить, что родители Фаины, все родственники и ее друзья остались в Актау. Сама она по-прежнему является гражданкой Казахстана.
- У меня казахстанские водительские права и машина с казахстанскими номерами. Как-то я так и не поменяла их, езжу, и никаких проблем не возникает. Если говорить о бизнесе, то здесь из-за того, что у меня паспорт другой страны, также никаких препятствий не было. 15 лет назад, когда я только начинала, нужен был вид на жительство в Армении. Сейчас всех нюансов не знаю, но все гораздо проще, - поделилась Фаина.
Дизайнер отмечает, что постоянно читает новости из Казахстана.
- Новости читаю, с мамой обсуждаю. Когда были январские события, очень переживала. Обязательно хожу на все выборы. Неважно, где ты живешь, в Казахстане, Армении или еще где-то, в общем-то, всем нам хочется одного: чтобы правительство думало о народе, чтобы не было коррупции, - рассказала Фаина Арутюнян.
Фаина Арутюнян в Милане, где принимала участие в Неделе высокой моды
Девушка отмечает, что видит много сходств между казахскими и армянским народами, хоть по приезду в страну она чувствовала разницу.
- И казахи, и армяне очень гостеприимные. Большие семьи и там, и там. Много родственников, праздники, застолья по поводу и без, большие свадьбы. В этом плане мне было комфортно, так как я привыкла к шуму, изобилию. Но когда я только переехала, я не очень хорошо знала армянский, а общение здесь в те годы было немного другое. Например, когда мужчина шутит, женщина шутить не должна была. Я не совсем понимала, когда я могу вступить в разговор, можно ли ругаться. А в Казахстане таких условностей не было. Мы, актауские, немного резкие. К тому же дружила я там в основном с мальчишками, - отметила дизайнер.
Фаина отмечает сходство и в языках двух культур. По признанию Фаины, из-за этого ей легче дается казахский, нежели английский. Она отмечает, что сходства также есть между казахстанской и армянской одеждой.
- В наших костюмах есть общие орнаменты, формы. Мне очень нравится, что у нас, в Казахстане, на свадьбах девушки надевают национальный наряд. Я хотела перенести эту культуру сюда и постоянно говорила об этом. А в Армении только сейчас началась эта тенденция. Когда я рассказываю о Казахстане или Армении, то говорю – «у нас». Если проходит какой-то конкурс, чемпионат, то я всегда болею и за Казахстан, и за Армению, поэтому все мероприятия проходят эмоционально. Я одинаково люблю обе свои родины - историческую и ту, где я родилась, - поделилась Фаина.
Фаина Арутюнян поделилась секретами вдохновения в работе. По ее словам, это происходит всегда по-разному. Муза может посетить дизайнера, как за рулем, так и просто из-за понравившейся ткани. По ее словам, больше всего времени занимает задумка, после чего уже работает вся команда Фаины. Дизайнер призналась, что возможно летом она посетит Актау и муза посетит ее там.
Дизайнер поделилась, что не любит, когда ради платья нужно идти на жертвы. В нем должно быть комфортно, женщина должна в нем сиять и чувствовать себя уверенно. По словам Фаины, ее клиентка очень похожа на нее саму: каждое платье, которое висит в магазине дизайнера, она с удовольствием носила бы сама.
Фаина Арутюнян дала пару советов казахстанским модницам.
- Очень важно выглядеть так, как вы себя ощущаете. Не пытайтесь быть кем-то другим, потому что это всегда выглядит нелепо. Я за то, чтобы ваш внешний вид показывал то, что у вас внутри. Будьте в гармонии с самой собой, со своей одеждой. Не нужно носить наряды, к примеру, голубого цвета просто потому, что кто-то сказал, что он модный. А вы его не любите, и он вам не подходит, - отметила дизайнер.
В планах Фаины – продавать одежду в Лос-Анджелесе. Сейчас в Ереване есть два магазина, где представлены коллекции от Арутюнян - ее собственный и мультибрендовый. Девушка желает открыть точку и в родном Казахстане. По ее мнению, казахстанские дизайнеры, как и армянские, не стоят на месте,.
и хотелось бы когда-нибудь принять участие в Kazakhstan Fashion Week.
Она говорит, что давно не была в Казахстане из-за загруженности, но хотела бы показать Актау детям.
- Я всем рассказываю, какой у нас город, очень люблю его. Конечно, мои дети должны знать о месте, где их мама провела свое детство. Когда кто-то летит в Казахстан, прошу привезти казы, потом готовлю бешбармак. Супругу нравится. А еще заказываю казахстанский шоколад. Я не знаю, правда ли он самый вкусный или это ассоциации с детством, но я и моя семья обожаем его. Считаю Казахстан сильным государством, у которого есть свое слово в мире. Самое главное, хочу пожелать, чтобы наши дети жили в мирных странах, - добавила Фаина Арутюнян.
Михаил Одинцов
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