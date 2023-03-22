Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Марта
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.36 KZT
  • €1 = 493.48 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:13

Просмотров: 269

«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении

Корреспондент Tengrinews.kz взял интервью у известного дизайнера женских нарядов – Фаины Арутюнян. Уроженка Актау - популярный дизайнер одежды в Армении, а в прошлом году она представила свою коллекцию на Неделе высокой моды в Милане.

Фаина Арутюнян. Фото: Артак Маргарян
Фаина Арутюнян – гражданка Казахстана, родом из Актау и сейчас является одним из популярнейших дизайнеров Армении, пользующийся широким признанием у самодостаточных женщин.

«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении


За день до интервью с корреспондентом Tengrinews.kz платье от Арутюнян появилось на обложке легендарного журнала Billboard. Наряд продемонстрировала певица из Италии и неоднократная победительница премии «Грэмми» Лаура Паузини.

«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении

Нима Бенати, Billboard Italia


Как рассказала Фаина Арутюнян, ее отец приехал в Казахстан на учебу и в Актау решил создать семью. Свое детство сама Фаина называет «счастливым и безоблачным», и, несмотря на трудности жизни в 90-х, ее родители работали и старались дать все самое лучшее.

Будущий дизайнер выбрала специальность, отличную от своей нынешней профессии. Фаина отучилась на экономиста, а после окончания учебы поехала в Ереван – поступать в художественную академию. Там все и закрутилось.

Сегодня наряды от Фаины Арутюнян примеряют на себя светские знаменитости Армении.

«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении

Демонстрация коллекции Фаины Арутюнян


- Да, таких людей много, но я не работаю только со звездами. Иногда могу предоставить им какое-то платье на съемку или красную дорожку. Все же чаще я работаю с обычными людьми, - сказала Фаина Арутюнян.

Стоит отметить, что родители Фаины, все родственники и ее друзья остались в Актау. Сама она по-прежнему является гражданкой Казахстана.

- У меня казахстанские водительские права и машина с казахстанскими номерами. Как-то я так и не поменяла их, езжу, и никаких проблем не возникает. Если говорить о бизнесе, то здесь из-за того, что у меня паспорт другой страны, также никаких препятствий не было. 15 лет назад, когда я только начинала, нужен был вид на жительство в Армении. Сейчас всех нюансов не знаю, но все гораздо проще, - поделилась Фаина.

Дизайнер отмечает, что постоянно читает новости из Казахстана.

- Новости читаю, с мамой обсуждаю. Когда были январские события, очень переживала. Обязательно хожу на все выборы. Неважно, где ты живешь, в Казахстане, Армении или еще где-то, в общем-то, всем нам хочется одного: чтобы правительство думало о народе, чтобы не было коррупции, - рассказала Фаина Арутюнян.

«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении

Фаина Арутюнян в Милане, где принимала участие в Неделе высокой моды


Девушка отмечает, что видит много сходств между казахскими и армянским народами, хоть по приезду в страну она чувствовала разницу.

- И казахи, и армяне очень гостеприимные. Большие семьи и там, и там. Много родственников, праздники, застолья по поводу и без, большие свадьбы. В этом плане мне было комфортно, так как я привыкла к шуму, изобилию. Но когда я только переехала, я не очень хорошо знала армянский, а общение здесь в те годы было немного другое. Например, когда мужчина шутит, женщина шутить не должна была. Я не совсем понимала, когда я могу вступить в разговор, можно ли ругаться. А в Казахстане таких условностей не было. Мы, актауские, немного резкие. К тому же дружила я там в основном с мальчишками, - отметила дизайнер.

Фаина отмечает сходство и в языках двух культур. По признанию Фаины, из-за этого ей легче дается казахский, нежели английский. Она отмечает, что сходства также есть между казахстанской и армянской одеждой.

- В наших костюмах есть общие орнаменты, формы. Мне очень нравится, что у нас, в Казахстане, на свадьбах девушки надевают национальный наряд. Я хотела перенести эту культуру сюда и постоянно говорила об этом. А в Армении только сейчас началась эта тенденция. Когда я рассказываю о Казахстане или Армении, то говорю – «у нас». Если проходит какой-то конкурс, чемпионат, то я всегда болею и за Казахстан, и за Армению, поэтому все мероприятия проходят эмоционально. Я одинаково люблю обе свои родины - историческую и ту, где я родилась, - поделилась Фаина.

Фаина Арутюнян поделилась секретами вдохновения в работе. По ее словам, это происходит всегда по-разному. Муза может посетить дизайнера, как за рулем, так и просто из-за понравившейся ткани. По ее словам, больше всего времени занимает задумка, после чего уже работает вся команда Фаины. Дизайнер призналась, что возможно летом она посетит Актау и муза посетит ее там.

Дизайнер поделилась, что не любит, когда ради платья нужно идти на жертвы. В нем должно быть комфортно, женщина должна в нем сиять и чувствовать себя уверенно. По словам Фаины, ее клиентка очень похожа на нее саму: каждое платье, которое висит в магазине дизайнера, она с удовольствием носила бы сама.

Фаина Арутюнян дала пару советов казахстанским модницам.

«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении


- Очень важно выглядеть так, как вы себя ощущаете. Не пытайтесь быть кем-то другим, потому что это всегда выглядит нелепо. Я за то, чтобы ваш внешний вид показывал то, что у вас внутри. Будьте в гармонии с самой собой, со своей одеждой. Не нужно носить наряды, к примеру, голубого цвета просто потому, что кто-то сказал, что он модный. А вы его не любите, и он вам не подходит, - отметила дизайнер.

«Мы, актауские, немного резкие» - экономист из Актау стала топовым дизайнером в Армении


В планах Фаины – продавать одежду в Лос-Анджелесе. Сейчас в Ереване есть два магазина, где представлены коллекции от Арутюнян - ее собственный и мультибрендовый. Девушка желает открыть точку и в родном Казахстане. По ее мнению, казахстанские дизайнеры, как и армянские, не стоят на месте,.
и хотелось бы когда-нибудь принять участие в Kazakhstan Fashion Week.

Она говорит, что давно не была в Казахстане из-за загруженности, но хотела бы показать Актау детям.

- Я всем рассказываю, какой у нас город, очень люблю его. Конечно, мои дети должны знать о месте, где их мама провела свое детство. Когда кто-то летит в Казахстан, прошу привезти казы, потом готовлю бешбармак. Супругу нравится. А еще заказываю казахстанский шоколад. Я не знаю, правда ли он самый вкусный или это ассоциации с детством, но я и моя семья обожаем его. Считаю Казахстан сильным государством, у которого есть свое слово в мире. Самое главное, хочу пожелать, чтобы наши дети жили в мирных странах, - добавила Фаина Арутюнян.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика